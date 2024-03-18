Украина приняла план реформ по программе Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро — Finance.ua

Украина приняла план реформ по программе Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро Сегодня 13:00

Украина приняла план реформ по программе Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро

Кабинет Министров принял план для программы с Европейским Союзом Ukraine Facility на 2024−2027 годы, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро. План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, как „зеленый“ переход, цифровизация, евроинтеграция», — сообщил он.

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По его словам, план разрабатывался совместно с европейскими партнерами с тем, чтобы приблизить членство в ЕС.

«В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году», — добавил он.

Справка Finance.ua:

напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов;

инструмент контроля за использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня. Контролировать расходы будет Аудиторская служба Украины. Правительство будет обязано публиковать данные о физических и юридических лицах, которые получают суммы более 100 тысяч евро на реализацию реформ и инвестиций;



кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальные — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.



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