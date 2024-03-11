В Еврокомиссии назвали сроки получения первых траншей Ukraine Facility — Finance.ua

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В Еврокомиссии назвали сроки получения первых траншей Ukraine Facility

Казна и Политика
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В Еврокомиссии назвали сроки получения первых траншей Ukraine Facility
В Еврокомиссии назвали сроки получения первых траншей Ukraine Facility
Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере EUR4,5 млрд уже в марте текущего 2024 года, а второй транш в размере EUR1,5 млрд поступит в апреле.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
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«Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility», — сказал Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Кроме того, Валдис Домбровскис затронул вопрос военной помощи Украине. Он напомнил, что за два года войны Европейский Союз и страны-члены ЕС предоставили в целом 28 млрд евро военной поддержки.
«Эта поддержка будет расти и продолжает расти день ото дня», — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии. Только на этот год Украине планируют предоставить как минимум 21 млрд евро военной поддержки.
Сейчас, по словам Домбровскиса, Европа продолжает предпринимать усилия, чтобы предоставить Украине до конца года 1 млн снарядов, о которых было заявлено ранее.
В то же время Шмыгаль отметил, что Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро — Ukraine Facility. В течение следующих двух месяцев Украина сможет получить 6 млрд евро из этой суммы. Для этого на заседании правительства утвердили необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предусматривается выделение двух траншей.
Европейский парламент в конце февраля поддержал создание Ukraine Facility в размере EUR50 млрд на период 2024—2027 гг. Его средства будут направлены на поддержку Украины и проведение реформ для присоединения страны в будущем к Европейскому Союзу.
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Утверждение Европарламентом Фонда для Украины теперь открывает путь к принятию Советом ЕС официального регламента, который после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза вступит в силу.
Предполагается, что дальнейшее поступление финансирования по Ukraine Facility будет зависеть от выполнения украинской стороной Плана Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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