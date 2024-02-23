Украина и МВФ договорились о новом транше на 900 млн долларов — Finance.ua

Украина и МВФ договорились о новом транше на 900 млн долларов
Представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) объемом около $15,6 млрд.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Достигнутые договоренности должны быть утверждены Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели», — говорится в сообщении.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Украина выполнила все структурные маяки к третьему пересмотру программы МВФ. Результатом успешного пересмотра программы должно стать получение Украиной финансирования в размере около $880 млн.
Потребности в финансировании госбюджета в 2024 году остаются значительными. Необходимость во внешней поддержке достигает 37,3 млрд долларов США.
«Ожидаем в 2024 году помощь Фонда в сумме 5,4 млрд долларов. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один», — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что сделала Украина
К третьему пересмотру МВФ Украина приняла Национальную стратегию доходов, разработала дорожную карту управления государственными инвестициями и нарабатывала меры по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года.
Эксперты МВФ отметили значительный прогресс власти Украины в выполнении обязательств, а также в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, что вместе с внешним финансированием способствовало экономическому восстановлению в 2023 году.
Как добавили в Национальном банке, Украина выполнила все структурные маяки и все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).
Комментарий МВФ
ВВП
Фонд повысил оценку роста ВВП по итогам 2023 г. с 4,5% до 5%. В то же время, учитывая, что война продолжается, а также задержку с поступлением внешнего финансирования специалисты МВФ ожидают, что рост украинской экономики в 2024 году замедлится до 3−4%.
Банковская система
Финансовая система Украины остается стабильной и ликвидной. Фонд отметил, что недавно проведенная Нацбанком оценка устойчивости в разрезе банков и оперативные действия по проведению докапитализации были позитивными шагами для сохранения стабильности.
Среди будущих приоритетов — усиление надзора и системы финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, в том числе платежной системы, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда позволят условия, завершение независимой оценки качества активов.
Валютный рынок
Эксперты МВФ также отметили, что валютный рынок Украины остается устойчивым после перехода в режим управляемой гибкости обменного курса в октябре 2023 года. Важной задачей в направлении валютно-курсовой политики будет оставаться смягчение валютных ограничений.
Фискальная политика
В направлении фискальной политики украинские власти должны сосредотачивать усилия на обеспечении поступлений в бюджет и мобилизации финансирования на внутреннем долговом рынке.
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