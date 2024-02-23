Украина и МВФ договорились о новом транше на 900 млн долларов — Finance.ua

Украина и МВФ договорились о новом транше на 900 млн долларов Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина и МВФ договорились о новом транше на 900 млн долларов

Представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) объемом около $15,6 млрд.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Достигнутые договоренности должны быть утверждены Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Украина выполнила все структурные маяки к третьему пересмотру программы МВФ. Результатом успешного пересмотра программы должно стать получение Украиной финансирования в размере около $880 млн.

Потребности в финансировании госбюджета в 2024 году остаются значительными. Необходимость во внешней поддержке достигает 37,3 млрд долларов США.

5,4 млрд долларов. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один», — «Ожидаем в 2024 году помощь Фонда в сумме. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один», — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что сделала Украина

К третьему пересмотру МВФ Украина приняла Национальную стратегию доходов, разработала дорожную карту управления государственными инвестициями и нарабатывала меры по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года.

Эксперты МВФ отметили значительный прогресс власти Украины в выполнении обязательств, а также в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, что вместе с внешним финансированием способствовало экономическому восстановлению в 2023 году.

Украина выполнила все структурные маяки и все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ). Как добавили в Национальном банке,, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).

Комментарий МВФ

ВВП

Фонд повысил оценку роста ВВП по итогам 2023 г. с 4,5% до 5%. В то же время, учитывая, что война продолжается, а также задержку с поступлением внешнего финансирования специалисты МВФ ожидают, что рост украинской экономики в 2024 году замедлится до 3−4%.

Банковская система

Финансовая система Украины остается стабильной и ликвидной. Фонд отметил, что недавно проведенная Нацбанком оценка устойчивости в разрезе банков и оперативные действия по проведению докапитализации были позитивными шагами для сохранения стабильности.

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Среди будущих приоритетов — усиление надзора и системы финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, в том числе платежной системы, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда позволят условия, завершение независимой оценки качества активов.

Валютный рынок

Эксперты МВФ также отметили, что валютный рынок Украины остается устойчивым после перехода в режим управляемой гибкости обменного курса в октябре 2023 года. Важной задачей в направлении валютно-курсовой политики будет оставаться смягчение валютных ограничений.

Фискальная политика

В направлении фискальной политики украинские власти должны сосредотачивать усилия на обеспечении поступлений в бюджет и мобилизации финансирования на внутреннем долговом рынке.

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