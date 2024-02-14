В Украине заработал специальный фонд МВФ для поддержки реформ: сколько денег выделят — Finance.ua

В Украине заработал специальный фонд МВФ для поддержки реформ: сколько денег выделят Сегодня 12:00 — Казна и Политика

В Украине заработал специальный фонд МВФ для поддержки реформ: сколько денег выделят

Во вторник, 13 февраля, начал работу Фонд по развитию состоятельности Украины (UCDF) под координацией МВФ. Проект предусматривает финансирование расширенной технической помощи для реализации программ экономических реформ украинскими органами власти.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Участники инаугурационного заседания Руководящего комитета одобрили первоначальный план работы UCDF вместе с его финансированием в размере $27,5 млн, что будет покрывать техническую помощь МВФ и партнеров в течение 2024−2028 годов», — говорится в сообщении.

Текущие ресурсы в $16,5 млн предоставляют такие страны-доноры, как Нидерланды, Словакия, Латвия, Япония и Литва. В то же время МВФ работает над тем, чтобы увеличить бюджет финансирования до $65 млн.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что принятый рабочий план UCDF сосредоточен на ключевых экономических и финансовых реформах, в частности, по регулированию финансового сектора, денежно-кредитной политики. Каждый пункт плана согласуется с реформами в рамках программы EFF.

Читайте также МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше

Напомним, в мае 2023 г. МВФ анонсировал новую масштабную программу технической помощи для Украины с пятилетним горизонтом. Рабочий план UCDF, одобренный Управляющим комитетом, сосредоточен на ключевых экономических и финансовых реформах, согласующихся с реформами в рамках программы расширенного финансирования Украины (EFF) МВФ.

Ключевые направления Рабочего плана UCDF:

фискальные реформы (мобилизация доходов, управление государственными деньгами);

денежно-кредитная политика;

регулирование финансового сектора;

финансовая добропорядочность и борьба с коррупцией;

статистика;

учебные программы для украинских чиновников с учетом потребностей страны и техническая помощь в макроэкономической политике.

Справка Finance.ua:

UCDF — это трастовый фонд, привлечение средств в который координируется МВФ;

в состав Управляющего комитета UCDF входят представители стран-доноров, МВФ и украинской власти;

они будут осуществлять стратегическое руководство фондом, определять и утверждать приоритеты и планы технической помощи, а также годовой отчет по результатам проделанной работы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.