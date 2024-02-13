Украина заслуживает $42 млрд финпомощи для «поддержки успехов» — МВФ Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Украина заслуживает $42 млрд финпомощи для «поддержки успехов» — МВФ

Украине требуется $42 млрд внешнего финансирования в этом году.

Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью CNBC.

По ее словам, страна полностью заслужила эти деньги, учитывая ее экономические достижения.

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«Скажу прямо: Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налогов на 36% ВВП. Я не знаю много стран, которые это делают даже без войны», — сказала Георгиева.

Также она подчеркнула, что Украине удалось снизить инфляцию с 27% до 5%, а также восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%.

Она подчеркнула, что без международной поддержки есть риск того, что все эти достижения могут быть потеряны.

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Георгиева напомнила, что Евросоюз уже поддержал пакет финансовой помощи для Украины и она надеется, что Конгресс США тоже утвердит поддержку для Украины.

Напомним, МВФ одобрил четырехлетний кредит для Украины в прошлом году, впервые предоставив кредит стране, которая находится в состоянии войны.

Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $900 млн в декабре и призвал другие страны и кредиторов выполнить свои обязательства.

В Киев 12 февраля с рабочим визитом прибыли представители Международного валютного фонда. Цель визита — обсуждение экономической политики власти Украины и вызовы, стоящие перед экономикой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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