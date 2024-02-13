Украина заслуживает $42 млрд финпомощи для «поддержки успехов» — МВФ — Finance.ua
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Украина заслуживает $42 млрд финпомощи для «поддержки успехов» — МВФ

Казна и Политика
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Украина заслуживает $42 млрд финпомощи для «поддержки успехов» — МВФ
Украина заслуживает $42 млрд финпомощи для «поддержки успехов» — МВФ
Украине требуется $42 млрд внешнего финансирования в этом году.
Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью CNBC.
По ее словам, страна полностью заслужила эти деньги, учитывая ее экономические достижения.
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«Скажу прямо: Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налогов на 36% ВВП. Я не знаю много стран, которые это делают даже без войны», — сказала Георгиева.
Также она подчеркнула, что Украине удалось снизить инфляцию с 27% до 5%, а также восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%.
Она подчеркнула, что без международной поддержки есть риск того, что все эти достижения могут быть потеряны.
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Георгиева напомнила, что Евросоюз уже поддержал пакет финансовой помощи для Украины и она надеется, что Конгресс США тоже утвердит поддержку для Украины.
Напомним, МВФ одобрил четырехлетний кредит для Украины в прошлом году, впервые предоставив кредит стране, которая находится в состоянии войны.
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Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $900 млн в декабре и призвал другие страны и кредиторов выполнить свои обязательства.
В Киев 12 февраля с рабочим визитом прибыли представители Международного валютного фонда. Цель визита — обсуждение экономической политики власти Украины и вызовы, стоящие перед экономикой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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