МВФ назвал сумму международной помощи, необходимой Украине в 2024 году — Finance.ua
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МВФ назвал сумму международной помощи, необходимой Украине в 2024 году

Казна и Политика
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Потребности Украины в финансировании дефицита государственного бюджета останутся существенными в 2024 году.
Об этом сообщается со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне.
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«По нашим оценкам, стране понадобится финансирование в размере около 42 млрд долларов, включая официальную донорскую поддержку в размере около 32 млрд долларов», — сказала она.
При этом она отметила важность того, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили выполнение своих финансовых обязательств и чтобы Украина получила финансирование, необходимое для поддержания макроэкономической стабильности в стране.
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Козак напомнила, что в декабре МВФ завершил второй пересмотр EFF Украины, что позволило выплатить около 900 млн долларов и довести общий объем выплат Украины по программе до 4,5 млрд долларов.
«Власть достигла очень значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF в сложных условиях. В рамках программы были достигнуты все цели, а также достигнут очень хороший прогресс на структурном фронте», — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов;
  • в то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер;
  • Украина получила политические обязательства от партнеров касательно предоставления 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году около 5 млрд долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обязательства Украины перед МВФ: планы и реальность

По материалам:
РБК-Україна
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