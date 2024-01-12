МВФ назвал сумму международной помощи, необходимой Украине в 2024 году — Finance.ua

МВФ назвал сумму международной помощи, необходимой Украине в 2024 году Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Потребности Украины в финансировании дефицита государственного бюджета останутся существенными в 2024 году.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне.

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«По нашим оценкам, стране понадобится финансирование в размере около 42 млрд долларов, включая официальную донорскую поддержку в размере около 32 млрд долларов», — сказала она.

При этом она отметила важность того, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили выполнение своих финансовых обязательств и чтобы Украина получила финансирование, необходимое для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

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Козак напомнила, что в декабре МВФ завершил второй пересмотр EFF Украины, что позволило выплатить около 900 млн долларов и довести общий объем выплат Украины по программе до 4,5 млрд долларов.

«Власть достигла очень значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF в сложных условиях. В рамках программы были достигнуты все цели, а также достигнут очень хороший прогресс на структурном фронте», — добавила она.

Справка Finance.ua:

по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов;

в то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер;

Украина получила политические обязательства от партнеров касательно предоставления 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году около 5 млрд долларов.

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