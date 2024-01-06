В МВФ спрогнозировали, сколько украинцев навсегда останутся за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВФ спрогнозировали, сколько украинцев навсегда останутся за границей

144
В МВФ спрогнозировали, сколько украинцев навсегда останутся за границей
В МВФ спрогнозировали, сколько украинцев навсегда останутся за границей
Международный валютный фонд ожидает, что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн выехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой после завершения войны.
Об этом рассказала сотрудница МВФ Сана Надим.
Это связано с тем, что война будет продолжать разрушать инфраструктуру и экономику Украины и создавать опасность для населения.
«До конца нашего прогнозного периода мы ожидаем, что будет чистый негативный отток 2 миллионов человек по отношению к довоенному сценарию», — сказала она.
В Фонде также отмечают, что возвращение мигрантов в Украину займет некоторое время и в 2024 году ожидается, что только небольшое количество вернется домой.

Сколько украинцев уехали за границу?

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 22 октября 2023 года, по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых — в Европе.
В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.
Директор учреждения Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и снижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.
Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.
Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.