В МВФ спрогнозировали, сколько украинцев навсегда останутся за границей — Finance.ua

В МВФ спрогнозировали, сколько украинцев навсегда останутся за границей Сегодня 20:28

В МВФ спрогнозировали, сколько украинцев навсегда останутся за границей

Международный валютный фонд ожидает, что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн выехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой после завершения войны.

Об этом рассказала сотрудница МВФ Сана Надим.

Это связано с тем, что война будет продолжать разрушать инфраструктуру и экономику Украины и создавать опасность для населения.

«До конца нашего прогнозного периода мы ожидаем, что будет чистый негативный отток 2 миллионов человек по отношению к довоенному сценарию», — сказала она.

В Фонде также отмечают, что возвращение мигрантов в Украину займет некоторое время и в 2024 году ожидается, что только небольшое количество вернется домой.

Сколько украинцев уехали за границу?

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 22 октября 2023 года, по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых — в Европе.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

Директор учреждения Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и снижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.