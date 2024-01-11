В НБУ объяснили расхождения между макропрогнозами МВФ и Нацбанка — Finance.ua

В НБУ объяснили расхождения между макропрогнозами МВФ и Нацбанка Сегодня 21:00 — Валюта

В НБУ объяснили расхождения между макропрогнозами МВФ и Нацбанка

У Международного валютного фонда есть негативный сценарий развития украинской экономики на 2025-й год, а Национальный банк его не обнародовал или же и вовсе не имеет. У регулятора объяснили это тем, что стандартная практика НБУ — это публиковать базовый сценарий и после этого оценивать риски для него и возможные варианты развития событий.

Об этом рассказал в интервью « Интерфакс-Украина » заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, ситуация, которая имела место в 2022 году, когда НБУ наряду с базовым сценарием опубликовал и неблагоприятный с более длительным периодом рисков безопасности, не является традиционной.

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«Обычно наша стандартная практика — это публиковать базовый сценарий и уже оценивать риски для него, описывать в наших публичных документах возможные варианты развития событий и нашу потенциальную реакцию на эти риски. В 2022 году, когда у нас было гораздо больше неопределенности в ходе войны, мы определили целесообразной публикацию и негативного сценария, но это, скорее, был отход от нашей стандартной практики», — сказал он.

Николайчук добавляет, что в течение прошлого года в Украине происходило определенное возвращение к нормальному состоянию и в НБУ научились лучше прогнозировать ситуацию.

«Мы научились немного лучше прогнозировать в условиях военного положения, поэтому и вернулись к практике публикации исключительно базового сценария и оценки рисков к нему», — говорит он.

Сценарий от МВФ

По базовому сценарию МВФ, при окончании войны до конца этого года рост экономики прогнозируется на уровне 3−4%, а по отрицательному — он снизится на 5%. Однако в Нацбанке не ожидают падения ВВП на 5%, даже если война продолжится в 2025 году, из-за того, что, по мнению Николайчука, оценка от МВФ предполагает реализацию несколько других рисков.

«Мы это обсуждали на самом деле с коллегами из МВФ. Потому что мы видим, что в 2023 году война продолжалась весь год, наши предположения о продолжительности боевых действий тоже ухудшались, но при этом показатели экономической активности мы в течение года улучшали. То есть, мне кажется, продолжительность активных боевых действий не должна быть единственным предположением негативного сценария, чтобы показать существенное ухудшение экономической активности и на этом фоне спрогнозировать большие финансовые потребности Украины», — считает замглавы НБУ.

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Он добавляет, что в случае более длительной продолжительности высоких рисков безопасности, влияние на экономику может быть компенсировано большей поддержкой от международных партнеров и более высокой адаптивностью украинского общества к военным условиям. Именно это и происходило в 2023 году.

Напомним, что Национальный банк Украины улучшил оценку роста реального ВВП на 4,9%. Положительная динамика обусловлена ​​адаптацией украинского бизнеса и населения к войне, увеличением урожая, расширением экспортных путей, увеличенными объемами бюджетной поддержки и внедрением евроинтеграционных реформ.

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