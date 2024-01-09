За 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42% - НБУ — Finance.ua
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За 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42% - НБУ

Казна и Политика
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За 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42% - НБУ
За 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42% - НБУ
Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 г. по предварительным данным составили 40 507,9 млн дол. США.
Об этом пишет НБУ.
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В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
В целом динамику резервов в декабре 2023 года определял ряд факторов:
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5546,4 млн дол. США. Из этой суммы:
  • 2 465,9 млн дол. США — через трастовый фонд Всемирного банка, в том числе от Японии, Норвегии и США;
  • 1 810,9 млн дол. США — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • 881,6 млн дол. США — от МВФ;
  • 332,0 млн дол. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • 56,0 млн дол. США — от других международных партнеров.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 708,2 млн дол. США, из которых:
  • 420,9 млн дол. США — Международному валютному фонду;
  • 167,0 млн дол. США — по ОВГЗ;
  • 62,8 млн дол. США — Всемирный банк;
  • 32,9 млн дол. США — Deutsche Bank AG, London;
  • 24,6 млн дол. США — другим международным кредиторам.
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Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 559,1 млн дол. США и выкупил в резервы 6,1 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила 3 ​​553,0 млн дол. США, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем. Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности через активизацию бюджетных расходов в конце года.

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В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 426,7 млн ​​дол. США.
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За 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42%
В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около 42,7 млрд долларов США. Самая большая финансовая помощь поступила от Европейского Союза — 19,7 млрд дол. США через трастовый фонд Всемирного банка — 16,4 млрд дол. США (в частности, от США, Японии, Великобритании, Норвегии и других стран), МВФ — 4,5 млрд дол. США и Канады — 1,8 млрд дол. США.
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Международная помощь вместе с размещением валютных ОВГЗ на около 4,5 млрд дол. США дали возможность:
  • компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты (28,6 млрд долл. США). До перехода в режим управляемой гибкости обменного курса НБУ продавал валюту для поддержки фиксации официального курса гривны, а после перехода — для компенсации структурного дефицита валюты и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний;
  • профинансировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (9,0 млрд долл. США);
  • нарастить международные резервы до уровня, достаточного для поддержания курсовой устойчивости и в дальнейшем.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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