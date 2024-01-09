Как за год изменился курс доллара на наличном рынке — данные НБУ — Finance.ua
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Как за год изменился курс доллара на наличном рынке — данные НБУ

Валюта
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Как за год изменился курс доллара на наличном рынке — данные НБУ
Как за год изменился курс доллара на наличном рынке — данные НБУ
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2023 вырос на 0,4% до 37,83 гривен. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 5,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Курс доллара в 2023 году упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
По данным НБУ, средний курс наличного евро за 2023 снизился на 1,5% с 41,81 до 41,17 грн/евро.
Курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальный курс в сентябре составил 38,60 гривен.

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НБУ с 3 октября перешел от фиксированного курса к управляемому режиму гибкости. Хотя это прямо не касается наличного рынка, зависимость от ситуации на межбанке все же существует, поскольку часть валюты смогла перетекать из одного сегмента в другой.
Кроме того, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков по продаже ими наличной иностранной валюты населению. Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.
Данные НБУ свидетельствуют о том, что курс интервенций Нацбанка в декабре вырос с 36,18 до 37,21 грн/доллар. К концу месяца курс вырос до 38 гривен.
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В конце года наблюдался всплеск спроса на валюту, вызванный крупными бюджетными платежами. В результате курс на межбанке превысил 38 грн/доллар, а на наличном рынке — 39 грн/доллар.
Данные НБУ свидетельствуют, что официальный курс НБУ за 2023 год вырос на 3,9% - с 36,57 грн/доллар до 37,98 грн/доллар.
Как за год изменился курс доллара на наличном рынке — данные НБУ
При этом средний курс за год составил 36,57 грн/доллар, что на 13,1% выше 2022 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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