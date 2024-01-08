Как может измениться валютный курс — мнение Гетманцева Сегодня 16:00 — Валюта

Как может измениться валютный курс — мнение Гетманцева

Колебания валютного курса в Украине будут увеличиваться. В частности, курс может проседать по ряду причин.

Об этом в интервью заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

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«Могу сказать, что волатильность, то есть колебания, будет увеличиваться. Курс может проседать, когда есть причины. Например, под влиянием сезонных факторов. Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла держать его на уровне 36 и НБУ не держит его на этом уровне», — рассказал нардеп.

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По его словам, конечная цель — полностью отпустить курс, когда для этого будут все необходимые предпосылки, а рынок сам сможет себя балансировать при значительно меньшем участии НБУ.

Но дальнейшие действия Нацбанка зависят от финансовой устойчивости. На сегодняшний день, отметил депутат, международные резервы достаточны для управления валютными ожиданиями и сохранения относительной валютной стабильности.

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