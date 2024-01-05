В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время — Finance.ua

В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время Сегодня 15:32 — Валюта

В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время

Увеличение спроса на валюту и рост курса доллара по отношению к гривне в последнее время были вызваны сезонным фактором: увеличением бюджетных расходов и спросом населения.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. «Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)», — сказал он.

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По его словам, ослабление гривны в конце 2023 года прежде всего обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения.

«Также на валютный рынок давили психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются, и это обуславливает потребность в финансировании», — добавил он.

Николайчук подчеркнул, что курсовые колебания не угрожающие и остаются значительно меньшими, чем до полномасштабной войны.

«Курс на наличном рынке, который важен для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается более крепкой, чем, например, в IV квартале 2022 года», — добавил он.

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