Эксперт спрогнозировал курс доллара в начале 2024 года — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал курс доллара в начале 2024 года Сегодня 15:00 — Валюта

Эксперт спрогнозировал курс доллара в начале 2024 года

На старте 2024 года средний курс доллара может находиться в пределах 37,90−38,40 грн. Но поведение валюты будет зависеть от интервенций НБУ.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.

«Если НБУ в начале января сохранит объем валютных интервенций на уровне предыдущих недель, то украинская валюта замедлит или даже прекратит снижение. Тогда средний курс доллара США в банках страны останется в диапазоне 37,90−38,40 грн, а средний курс евро — на равны 42,10−42,60 грн», — отметил Орищак.

По мнению эксперта, на курс гривны будут влиять следующие события:

Из внутренней статистики можно выделить отчет о валютных резервах Украины за декабрь. Публикация состоится в пятницу, 5 января. Учитывая большой объем валютных интервенций НБУ в последние недели, ожидается существенное сокращение резервов. Это негативно для гривны. Из внешних событий самыми важными должны стать публикация протоколов ФРС и отчет по рынку труда США за декабрь. Последнее заседание американского регулятора прошло в очень мягком ключе. Протоколы в среду 3 января должны освежить его в памяти инвесторов. Для доллара США это негативно. Также в пятницу, 5 января, инвесторы будут внимательно следить за декабрьскими данными по американскому рынку труда. Отчет за ноябрь оказался сильнее прогнозов Уолл-стрит. Но экономика США в четвертом квартале 2023 года замедлялась. Охлаждение в декабрьской статистике может проявиться понижение занятости. Для доллара США это негативно.

Как объясняет Максим Орищак, на прошлой неделе на валютном рынке важных событий не происходило. Динамика курса гривны оставалась в полной власти НБУ.

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«Согласно последним доступным данным, Нацбанк третью неделю подряд наращивал объем валютных интервенций с $862 млн в неделю до $977 млн. Это говорит об усиливающемся дисбалансе. Рост спроса на валюту опережает рост предложения. Поэтому гривна может и дальше дорожать по отношению к доллару», — говорит эксперт

Напомним, в конце 2023 года, в период с 25 по 29 декабря, наличный доллар изменился с 37,57−38,14 грн до 38,19−38,93 грн.

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