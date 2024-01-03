Нацбанк за год продал $28,8 млрд для поддержки курса гривны — Finance.ua

Нацбанк за год продал $28,8 млрд для поддержки курса гривны Сегодня 11:05 — Валюта

Нацбанк за год продал $28,8 млрд для поддержки курса гривны

Национальный банк в 2023 году продал на межбанке $28,829 млрд.

Об этом пишет Финансовый клуб.

Это на $2,449 млрд больше, чем НБУ продал долларов в 2022 году. Однако тогда НБУ также продал 1,789 млрд евро.

Объемы покупки долларов США в 2023 году были на уровне $219,85 млн, что существенно меньше, чем $3,268 млрд в 2022-м. Тогда НБУ также купил 110,97 млн евро.

В декабре НБУ продал валюты на $3,56 млрд. Это рекордный объем за весь 2023 год.

Только за последнюю неделю года НБУ продал на межбанке $892,67 млн.

НБУ установил официальный курс на 1 января 2024 года в размере 38,0020 грн/$. На 3 января официальный курс вырос до 38,0839 грн/$.

Большая часть 2023 года официальный курс был фиксированный — 36,57 грн/$, однако с 3 октября НБУ перешел к управляемой гибкости.

Напомним, Национальный банк с 29 декабря смягчил ряд ограничений для населения и бизнеса. Это необходимо, чтобы упростить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности экспорта и импорта электроэнергии, а также обеспечить соблюдение прав иностранцев по медицинскому обслуживанию в Украине.

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Фінансовий клуб По материалам:

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