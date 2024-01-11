Нацбанк обновит валютные правила — когда ждать изменений
В Национальном банке Украины (НБУ) анонсировали планы по реализации смягчений на валютном рынке. При этом ключевой задачей регулятора в 2024 году станет сохранение курсовой устойчивости рынка.
Об этом рассказали представители НБУ в комментарии портала Минфин.
Этапы валютной либерализации
Как отмечают в Нацбанке, в этом году процентная политика регулятора и валютные ограничения будут оказывать косвенное влияние на обменный курс. В то же время, постепенные шаги в валютных смягчениях будут проводить исключительно при наличии весомых макроэкономических и финансовых предпосылок.
Валютная либерализация будет осуществлена в рамках «Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию». Она предусматривает три волны смягчений валютных правил:
- на первом этапе — минимизируют множественность обменных курсов, проведут либерализацию торговых операций и будут способствовать новым кредитам, инвестициям;
- на втором этапе — проведут либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками финучреждений, вероятность репатриации процентов по предыдущим долговым обязательствам, инвестициям;
- на третьем этапе предусматривается возможность выплат по кредитам, инвестициям, либерализация финансовых операций для населения, операций с деривативами, возобновление кредитования нерезидентов, инвестиций за пределы страны.
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В настоящее время на украинском валютном рынке реализуют планы первого этапа.
Как могут измениться валютные правила
Благодаря успешному переходу на режим управляемой гибкости курса, в ближайшей перспективе ожидается рассмотрение смягчений валютных ограничений второго этапа. Речь идет о:
- либерализации торгового финансирования, возможности оплаты по старым импортным декларациям;
- управлении банковскими валютными рисками;
- рассмотрении возможности репатриации процентов по долговым обязательствам/инвестициям, предоставленным до 2022 года;
В то же время рассмотрят возможность погашения или перевода основной суммы кредита или инвестиций на третьем этапе либерализации.
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Валютная либерализация будет происходить, учитывая оценки:
- темпов роста потребительских цен в стране;
- инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков, аналитиков;
- уровня золотовалютных резервов;
- процентных ставок;
- параметров финансовой устойчивости.
«НБУ будет действовать постепенно и аккуратно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка», — резюмировали в Нацбанке.
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