Нацбанк обновит валютные правила — когда ждать изменений — Finance.ua
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Нацбанк обновит валютные правила — когда ждать изменений

Валюта
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Нацбанк обновит валютные правила — когда ждать изменений
Нацбанк обновит валютные правила — когда ждать изменений
В Национальном банке Украины (НБУ) анонсировали планы по реализации смягчений на валютном рынке. При этом ключевой задачей регулятора в 2024 году станет сохранение курсовой устойчивости рынка.
Об этом рассказали представители НБУ в комментарии портала Минфин.

Этапы валютной либерализации

Как отмечают в Нацбанке, в этом году процентная политика регулятора и валютные ограничения будут оказывать косвенное влияние на обменный курс. В то же время, постепенные шаги в валютных смягчениях будут проводить исключительно при наличии весомых макроэкономических и финансовых предпосылок.
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Валютная либерализация будет осуществлена ​​в рамках «Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию». Она предусматривает три волны смягчений валютных правил:
  • на первом этапе — минимизируют множественность обменных курсов, проведут либерализацию торговых операций и будут способствовать новым кредитам, инвестициям;
  • на втором этапе — проведут либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками финучреждений, вероятность репатриации процентов по предыдущим долговым обязательствам, инвестициям;
  • на третьем этапе предусматривается возможность выплат по кредитам, инвестициям, либерализация финансовых операций для населения, операций с деривативами, возобновление кредитования нерезидентов, инвестиций за пределы страны.
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В настоящее время на украинском валютном рынке реализуют планы первого этапа.

Как могут измениться валютные правила

Благодаря успешному переходу на режим управляемой гибкости курса, в ближайшей перспективе ожидается рассмотрение смягчений валютных ограничений второго этапа. Речь идет о:
  • либерализации торгового финансирования, возможности оплаты по старым импортным декларациям;
  • управлении банковскими валютными рисками;
  • рассмотрении возможности репатриации процентов по долговым обязательствам/инвестициям, предоставленным до 2022 года;
В то же время рассмотрят возможность погашения или перевода основной суммы кредита или инвестиций на третьем этапе либерализации.
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Валютная либерализация будет происходить, учитывая оценки:
  • темпов роста потребительских цен в стране;
  • инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков, аналитиков;
  • уровня золотовалютных резервов;
  • процентных ставок;
  • параметров финансовой устойчивости.
«НБУ будет действовать постепенно и аккуратно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка», — резюмировали в Нацбанке.
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По материалам:
Novyny.live
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