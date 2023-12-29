Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для населения и бизнеса — Finance.ua

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Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для населения и бизнеса

Валюта
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Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для населения и бизнеса
Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для населения и бизнеса
Национальный банк с 29 декабря смягчает ряд ограничений для населения и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, это необходимо, чтобы упростить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности экспорта и импорта электроэнергии, а также обеспечить соблюдение прав иностранцев по медицинскому обслуживанию в Украине.

Изменяется с 29 декабря 2023 года

1. Поставщики платежных услуг будут иметь возможность на основании Справки о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины выплачивать денежное пособие от международных гуманитарных организаций и других неправительственных учреждений украинцам, которые пострадали в результате полномасштабной войны.
Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины.

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Ранее получить пособие, поступившее физическому лицу, можно было только на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, который удостоверяет личность и может быть использован для заключения сделок на территории Украины;
2. Предоставлена ​​возможность украинскому оператору системы передачи электрической энергии (НЭК «Укрэнерго») перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных связей Joint Allocation Office (JAO) за проведение совместного скоординированного распределения пропускной способности.
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Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению импорта электроэнергии в достаточном количестве в случае повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате атак со стороны россии, а также экспорта электроэнергии в случае ее профицита в Украину.
3. Дополнен перечень исключений из запрета на проведение расходных операций по счетам резидентов рф и рб, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, операциями по оплате медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Справка Finance.ua:

  • ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что Национальный банк Украины сделает дальнейшие шаги для отмены ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценами будет стабильной. На решение также повлияет сохранение международной помощи;
  • НБУ расширил перечень подозрительных признаков, по которым банки могут отказать в проведении валютной операции;
  • глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас сообщил, что в 2023 году произошло укрепление гривны, поскольку курсом валют фактически управляет рынок.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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