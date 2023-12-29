Каким может быть курс доллара в начале 2024 года — Finance.ua

Каким может быть курс доллара в начале 2024 года Сегодня 08:00 — Валюта

Каким может быть курс доллара в начале 2024 года

В начале 2024 года Национальный банк продолжит активное влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70−38,50 грн/доллар, на наличном рынке — плюс еще 50−60 копеек.

Об этом сказал Антон Куринный, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка

В начале января в Украине традиционно наблюдается дефицит валюты из-за уменьшения валютной выручки экспортеров. Кроме того, продолжают оказывать давление бюджетные выплаты декабря. В январе 2024 г. ситуация может повториться.

«Мы ожидаем усиления спроса на валюту или, что вероятнее, меньший приток экспортной валютной выручки в начале года. Это будет заставлять Национальный банк активно участвовать в торгах», — сказал Куринный.

По его словам, регулятор будет продолжать поддерживать стратегию гибкого курса и постепенно ослаблять гривну. Иногда он будет принимать более активную, а иногда более пассивную роль продавца, чтобы охлаждать спекулятивные настроения. Поэтому Нацбанк будет немного непредсказуемым для игроков.

«Ожидаем торги в коридоре 37,70−38,50 грн/доллар», — прогнозирует банкир.

Как отметил Куринный, текущая инфляция позволяет курсу двигаться, а Нацбанку позволяет продумывать дальнейшие действия по ее сдерживанию.

«НБУ уже длительное время придерживается стратегии инфляционного таргетирования. Регулятор на основе анализа всех данных делает выводы о курсовой стратегии. Сейчас действует гибкий курсовый режим, о котором была договоренность с нашими международными партнерами и кредиторами», — сказал эксперт.

В декабре банки получили возможность продавать населению валюту, которую они покупают у НБУ по более низкому курсу. За это время разница между курсом на межбанке и на наличном рынке сократилась с 1,50 гривен до 50−60 копеек за доллар.

Как сообщил Куринный, прямые расходы банков за пополнение валютой касс и вывоз гривны составляют от 10 до 30 копеек.

«Разница между наличным и безналичным рынком вряд ли превысит уровень в 50−60 копеек. Хотя, конечно, иногда можно найти спред в небольших банках при укреплении гривны на безналичном рынке, но это больше временная „акция“, за которую можно попытаться успеть ухватиться», — сказал банкир.

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