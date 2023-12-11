Банкир оценил отмену Нацбанком валютных ограничений — Finance.ua

Банкир оценил отмену Нацбанком валютных ограничений Сегодня 15:03 — Валюта

Банкир оценил отмену Нацбанком валютных ограничений

НБУ 1 декабря отменил ограничение на продажу наличной валюты населению. Его вводили, в частности, потому, что в начале военного положения, когда Нацбанк ввел жесткие ограничения, образовался серый и черный рынок иностранной валюты.

Как объяснил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии 24 канала, более жесткие ограничения вводятся, когда ситуацию слабо контролируют или не могут контролировать вовсе.

Он добавил, что когда ситуация контролируется и есть признаки стабильности, их снимают.

«Они призваны, чтобы не было три курса. Чтобы был один курс, чтобы и общественность, бизнес, другие субъекты могли ориентироваться. Это позволяло бы даже регулятору больше контролировать ситуацию», — сказал Дубас.

По словам главы Ассоциации украинских банков, приближение курсов к одной точке наблюдают в течение последней недели.

Национальный банк Украины с октября 2023 года перешел от фиксированного курса, введенного в условиях военного положения, к курсу так называемой управляемой гибкости. Поэтому сейчас можно наблюдать сезонные влияния на курс гривны к американскому доллару или другим валютам.

«Например, к лету гривна укрепляется, а до конца года немного девальвирует. Те же циклы начинаются ежегодно», — добавил Дубас.

Национальный банк еще в 2022 году запретил показывать табло с курсами валют. Глава Ассоциации украинских банков убежден, что это ограничение не следует отменять. Все потому, что это на психологическом уровне постепенно приучает украинцев к тому, что не стоит смотреть на курс гривны к доллару. Потому, мол, лучше смотреть на цены товаров, которые вы покупаете.

Если говорить о результатах 2023 года, то, например, на 10% выросла цена на топливо. Однако это не из-за курса доллара, а из-за блокирования на польской границе, изменения логистики. Некоторые продуктовые товары по итогам Госстата даже немного подешевели, если сравнивать с началом года.

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«На это важнее всего обращать внимание. Тем более, Национальный банк шаг за шагом отменяет определенные ограничения, внедряет и придерживается плана либерализации или смягчения валютных ограничений, которые приняли в начале войны», — отметил Дубас.

Все ограничения, которые в начале полномасштабного вторжения ввели регуляторные органы, ввели именно потому, что россия напала на Украину. И, мол, психологический фактор мог повлиять на ситуацию так, что она была бы неконтролируема.

«Внедрение управляемой гибкости, снятие ограничений на покупку наличной валюты для населения. Это показывает, что ситуация улучшается по сравнению с предыдущими периодами. Наши золото-валютные резервы, последние несколько месяцев на довольно высоких, рекордных даже порой были показателях. Все это позволяет смотреть увереннее в 2024 году», — подчеркнул глава Ассоциации украинских банков.

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Телеканал 24 По материалам:

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