В Ассоциации украинских банков рассказали, что будет влиять на курс в 2024 году — Finance.ua

В Ассоциации украинских банков рассказали, что будет влиять на курс в 2024 году Сегодня 09:37 — Валюта

В Ассоциации украинских банков рассказали, что будет влиять на курс в 2024 году

Курс доллара на 2024 год может варьироваться на уровне 5%.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

По его словам, по отношению к 2024 году есть несколько факторов неопределенности.

«Они не позволяют точно спрогнозировать курс доллара по отношению к гривне. Речь идет, в частности, о международной финансовой помощи Украине — она будет или не будет. Если она не будет такой ритмичной, какой была большинство 2023 года, то нужно будет дополнительную эмиссию печатать средства. Следующее: Украина сейчас не имеет возможности экспортировать металлургию, но экспортирует зерновые. Будем ли мы иметь возможность ее экспортировать за границу по автодороге или „зерновому коридору“? Это будет влиять на курс», — отметил эксперт.

Дубас отметил, когда Нацбанк отошел от военного фиксированного курса к управляемой гибкости, украинцы видят ту сезонность, которую видели до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, за 2023 год Украина получила 404,9 млрд грн в виде грантовой поддержки. Больше всего средств предоставили США. В частности, если у Украины не будет проблем с макрофинансовой помощью, курс доллара в 2024 году будет на уровне 41,4 грн/$, как заложено в государственном бюджете.

Справка Finance.ua:

курсовые ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев;

МВФ в октябре ожидал курс на уровне предыдущего правительственного прогноза в 41,4 грн/доллар.



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Громадське радіо По материалам:

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