МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше — Finance.ua

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МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше

Казна и Политика
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МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше
МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше
Команда Международного валютного фонда сегодня начинает встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами.
Такое заявление сделал постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, говорится в имеющемся в распоряжении Укринформа прессрелизе МВФ.
«Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями властей Украины и другими партнерами», — говорится в сообщении.
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Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины.
Команда МВФ примет участие 13 февраля в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка Международным валютным фондом этой важной задачи.
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После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.

Справка Finance.ua:

  • Украина в декабре 2023 года получила третий транш финансирования на сумму около 900 млн долларов США (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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