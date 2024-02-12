МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше — Finance.ua

МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше Сегодня 16:45 — Казна и Политика

МВФ начала переговоры с украинскими властями об очередном транше

Команда Международного валютного фонда сегодня начинает встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами.

Такое заявление сделал постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, говорится в имеющемся в распоряжении Укринформа прессрелизе МВФ.

«Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями властей Украины и другими партнерами», — говорится в сообщении.

Читайте также МВФ назвал сумму международной помощи, необходимой Украине в 2024 году

Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины.

Команда МВФ примет участие 13 февраля в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка Международным валютным фондом этой важной задачи.

Читайте также В НБУ объяснили расхождения между макропрогнозами МВФ и Нацбанка

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.

Справка Finance.ua:

Украина в декабре 2023 года получила третий транш финансирования на сумму около 900 млн долларов США (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.