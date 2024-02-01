Ukraine Facility: когда Украина ожидает получить первый транш из пакета помощи ЕС — Finance.ua

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Ukraine Facility: когда Украина ожидает получить первый транш из пакета помощи ЕС

Казна и Политика
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Ukraine Facility: когда Украина ожидает получить первый транш из пакета помощи ЕС
Ukraine Facility: когда Украина ожидает получить первый транш из пакета помощи ЕС
Лидеры ЕС 1 февраля договорились о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Европейский совет поддержал пересмотр бюджета Европейского Союза, в котором будет предусмотрено 50 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины, которая должна осуществляться в рамках программы Ukraine Facility в течение 2024−2027 годов. Голосование по Ukraine Facility в Европейском совете — это мощный сигнал о неизменной поддержке Украины со стороны партнеров», — говорится в сообщении.
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Как отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко, следующим этапом станет определение финальных условий программы в рамках триалога между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом. Финальный регламент должен принять Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26−29 февраля 2024 года.
«Мы рассчитываем получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. В настоящее время правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами», — отметила Свириденко.
Она добавила, что решение Европейского совета также отражает положительную оценку подготовки Плана для Ukraine Facility, которая проходит при координации Министерства экономики.

Что предполагает План для Ukraine Facility:

  • проведение структурных реформ в государственном секторе;
  • проведение ряда экономических реформ, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства;
  • шаги по развитию приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.
Поддержка в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусмотренных реформ.

Справка Finance.ua:

  • программа Ukraine Facility Европейского Союза предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024−2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности;
  • в рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд евро. Ожидается, что реализация проектов внутри этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций;
  • кроме того, бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки, в том числе средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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