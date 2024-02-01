В ЕС рассказали, как удалось разблокировать 50 млрд евро Украине — Finance.ua

В ЕС рассказали, как удалось разблокировать 50 млрд евро Украине Сегодня 15:16 — Казна и Политика

В ЕС рассказали, как удалось разблокировать 50 млрд евро Украине

Лидерам Европейского союза пришлось согласовать два компромисса, чтобы разблокировать выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

На основе годового отчета Комиссии о реализации Программы для Украины Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций.

«В случае необходимости через два года Европейский совет запросит Комиссию внести предложение для рассмотрения в контексте нового MFF (Multiannual Financial Framework. — Ред.)», — отмечает издание.

В частности, было принято решение отозвать выводы от декабря 2020 года о механизме обусловленности верховенства права.

Как отмечается, премьер-министр Виктор Орбан в итоге подвергся давлению после ряда встреч вчера, 31 января, и сегодня, 1 февраля, с премьер-министрами Италии, Франции и Германии. Во время переговоров они согласились на вышеупомянутые компромиссы.

Напомним, все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете помощи Украине на €50 млрд в рамках бюджета ЕС.

«Такое решение обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», ​​— сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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