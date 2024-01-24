50 млрд евро от ЕС, евроустремления Украины и покупка оружия: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов — Finance.ua

50 млрд евро от ЕС, евроустремления Украины и покупка оружия: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: varta1.com.ua

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров в Ужгороде в среду со словацким коллегой.

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«Только что завершили встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности», — написал Шмыгаль в Telegram.

По словам главы украинского правительства, «правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса».

«Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей», — отметил он.

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«Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза. Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины», — указал Шмыгаль.

Как сообщил Шмыгаль, «Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран».

«Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена», — подытожил премьер.

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УНН По материалам:

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