В Украине стало меньше словацких компаний: сколько уже ушло — Finance.ua
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В Украине стало меньше словацких компаний: сколько уже ушло

Фондовый рынок
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В Украине стало меньше словацких компаний: сколько уже ушло
В Украине стало меньше словацких компаний: сколько уже ушло
Из-за войны часть иностранного бизнеса ушла с украинского рынка. Большое количество компаний и брендов уже вернулись, но иногда динамика далека от положительной.
Об этом пишет mind.ua.
За период полномасштабной войны количество словацких компаний в Украине существенно сократилось. На данный момент известно, что треть компаний уже прекратила свою деятельность на нашей территории.
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По словам посла Словакии в Украине Марека Шафина, о разочаровании речь совершенно не идет, и словацкий бизнес до сих пор рассматривает Украину как территорию возможностей.
До сих пор чувствуется заинтересованность словаков делать бизнес в Украине и инвестировать в перспективные отрасли экономики, — заверил он.
Посол также добавил, что прямо сейчас появляются новые словацкие компании, заинтересованные в участии в восстановлении экономики Украины. В частности, речь идет о сфере энергетики, аграрном секторе и развитии здравоохранения.
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Несколько проектов удалось реализовать в Киевской области, в очереди Чернигов и Черниговская область. Кроме того, словацкие бизнесмены активно проявляют интерес к Закарпатью, ведь это приграничный регион. Здесь в основном планируют заняться предоставлением жилья перемещенным лицам, а также помочь работникам, релоцированным с оккупированных территорий или предприятий.
По материалам:
Телеканал 24
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