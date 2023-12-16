Абу-Даби становится новым «убежищем» для бизнесменов. Десятки миллиардеров регистрируют там свои компании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Абу-Даби становится новым «убежищем» для бизнесменов. Десятки миллиардеров регистрируют там свои компании

Мир
6
Абу-Даби становится новым «убежищем» для бизнесменов. Десятки миллиардеров регистрируют там свои компании
Абу-Даби становится новым «убежищем» для бизнесменов. Десятки миллиардеров регистрируют там свои компании
Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стала новым «убежищем» для миллиардеров — с 2017 года количество фирм, зарегистрированных в эмирате, выросло более чем в 100 раз.
Об этом сообщает Bloomberg.
В течение десятилетий наиболее популярными местами для сбережения активов богатейших людей мира оставались Каймановы острова, Британские Виргинские острова и Швейцария. Однако в последние годы новый центр богатства — усеянный небоскребами Абу-Даби — обретает все большую популярность среди миллиардеров.
Читайте также
Как подсчитала консалтинговая фирма M/HQ, сейчас в эмирате зарегистрировано более 5 тысяч частных компаний, в то время как в 2016 году их было всего 46.
В частности, в международном финансовом центре Абу-Даби зарегистрировали свои компании основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао, индийская семья Адани, финансист Рэй Далио и российский металлургический магнат Владимир Лисин. Они являются одними из десятков состоятельных людей, заинтересовавшихся в последнее время столицей ОАЭ.
Читайте также
Абу-Даби привлекает предпринимателей тем, что гарантирует конфиденциальность, защиту активов и низкие налоги. Также власти ОАЭ предлагают долгосрочное разрешение на проживание инвесторам, делающим крупные инвестиции в регион. В то же время другие оффшорные зоны, такие как Британские Виргинские острова, в последнее время значительно теряют свою популярность.
Кроме удобных условий сбережения активов, многих инвесторов также привлекает возможность устанавливать связи с представителями королевской семьи. В частности, миллиардеры рассчитывают на контакты с шейхом Тахнуном бин Заидом аль Нахайяном, советником по национальной безопасности и братом президента Дубая. За последние полгода подконтрольные шейху компании создали несколько дочерних предприятий в зоне Абу-Даби.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.