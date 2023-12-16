Абу-Даби становится новым «убежищем» для бизнесменов. Десятки миллиардеров регистрируют там свои компании — Finance.ua

Абу-Даби становится новым «убежищем» для бизнесменов. Десятки миллиардеров регистрируют там свои компании Сегодня 22:03 — Мир

Абу-Даби становится новым «убежищем» для бизнесменов. Десятки миллиардеров регистрируют там свои компании

Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стала новым «убежищем» для миллиардеров — с 2017 года количество фирм, зарегистрированных в эмирате, выросло более чем в 100 раз.

Об этом сообщает Bloomberg.

В течение десятилетий наиболее популярными местами для сбережения активов богатейших людей мира оставались Каймановы острова, Британские Виргинские острова и Швейцария. Однако в последние годы новый центр богатства — усеянный небоскребами Абу-Даби — обретает все большую популярность среди миллиардеров.

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Как подсчитала консалтинговая фирма M/HQ, сейчас в эмирате зарегистрировано более 5 тысяч частных компаний, в то время как в 2016 году их было всего 46.

В частности, в международном финансовом центре Абу-Даби зарегистрировали свои компании основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао, индийская семья Адани, финансист Рэй Далио и российский металлургический магнат Владимир Лисин. Они являются одними из десятков состоятельных людей, заинтересовавшихся в последнее время столицей ОАЭ.

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Абу-Даби привлекает предпринимателей тем, что гарантирует конфиденциальность, защиту активов и низкие налоги. Также власти ОАЭ предлагают долгосрочное разрешение на проживание инвесторам, делающим крупные инвестиции в регион. В то же время другие оффшорные зоны, такие как Британские Виргинские острова, в последнее время значительно теряют свою популярность.

Кроме удобных условий сбережения активов, многих инвесторов также привлекает возможность устанавливать связи с представителями королевской семьи. В частности, миллиардеры рассчитывают на контакты с шейхом Тахнуном бин Заидом аль Нахайяном, советником по национальной безопасности и братом президента Дубая. За последние полгода подконтрольные шейху компании создали несколько дочерних предприятий в зоне Абу-Даби.

theБабель По материалам:

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