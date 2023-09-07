Сколько криптоммиллионеров насчитывается в мире: исследование — Finance.ua

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Сколько криптоммиллионеров насчитывается в мире: исследование

Криптовалюта
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Сколько криптоммиллионеров насчитывается в мире: исследование
Сколько криптоммиллионеров насчитывается в мире: исследование
Компания Henley & Partners опубликовала отчет Crypto Wealth Report. Согласно ему, в мире насчитывается 88 200 криптоммиллионеров. А лидерство в глобальном принятии этой сферы удерживает Сингапур.
В топ-5 вошли также Швейцария, ОАЭ, Гонконг и США:
Сколько криптоммиллионеров насчитывается в мире: исследование
Примечательно, что Турция находится лишь на 24 месте. Однако это может измениться в ближайшем будущем с учетом текущей тенденции.
При составлении рейтинга авторы учитывали общее принятие, доступную инфраструктуру, инновационный потенциал, нормативный климат, налогообложение и экономические факторы.
CEO компании доктор Юрг Стеффен отметил, что трейдеры активно изучают стратегии инвестиционной миграции, чтобы защитить свои интересы:

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«За последние шесть месяцев мы наблюдали всплеск интереса со стороны криптоммиллионеров, желающих оградить себя от любых потенциальных запретов на торговлю и использование криптоактивов и снизить риски агрессивной налогово-бюджетной политики».
Согласно отчету, в мире насчитывается 88 200 криптомиллионеров. Половина из них сохраняет сбережения в биткоине.
Центимиллионеров (состояние — $100 млн и более) уже значительно меньше — 182. Из них 72 держат активы в биткоине.
Криптомиллиардеров всего 22. Шесть из них активно инвестируют или холдят биткоин.
По мнению Henley & Partners, указанные цифры отражают не разовый всплеск интереса, а фундаментальный сдвиг в поведении инвесторов.
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