Число центимиллионеров за 20 лет выросло вдвое — исследование — Finance.ua
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Число центимиллионеров за 20 лет выросло вдвое — исследование

Мир
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Число центимиллионеров за 20 лет выросло вдвое — исследование
Число центимиллионеров за 20 лет выросло вдвое — исследование
Число центимиллионеров — людей, состояние которых оценивается в $100 млн и более, увеличилось вдвое с 2003 года и достигло 28 420 во всем мире. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 12%.
Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Henley&Partners, передает «Минфин».

Где больше всего

Наибольшее количество центимилионеров проживает в США — 38%, или 10 660 человек.
Далее с большим отрывом следует Китай (8% центимиллионеров, 2358). На третьем месте — Германия (около 4%, 1050).
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Рейтинг городов возглавляет Нью-Йорк — здесь обосновались 775 человек с состоянием от $100 млн. На втором и третьем местах расположились Сан-Франциско (692) и Лос-Анджелес (504).
Среди европейских городов лидером стал Лондон (388), занявший четвертую позицию в общем списке, среди азиатских — следующий за британской столицей Пекин (365).

Чем объясняется рост количества

Столь существенное увеличение количества центимиллионеров за 20 лет преимущественно объясняется низкими процентными ставками, которые сохранялись в течение длительного времени и привели к повышению стоимости материальных и нематериальных активов. Еще одной причиной стал экономический рост в США и Азии, считают эксперты.
Указанные факторы сыграли особенно заметную роль и в более чем пятикратном увеличении количества миллиардеров — до 2,6 тыс. в 2023 году против менее 500 в 2003 году.
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Текущие изменения в экономической конъюнктуре, в частности, повышение процентных ставок, вероятно, приведут к замедлению темпов роста количества центимиллионеров.
В течение следующих десяти лет количество таких людей вырастет на 38%, примерно до 39 тыс., прогнозируют в Henley.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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