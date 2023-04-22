Рейтинг городов мира с наибольшим количеством миллионеров — Finance.ua

Рейтинг городов мира с наибольшим количеством миллионеров Сегодня 07:29 — Мир

Рейтинг городов мира с наибольшим количеством миллионеров

Нью-Йорк, как и годом ранее, возглавил рейтинг городов мира с самым большим количеством миллионеров.

Как свидетельствуют данные свежего отчета «Самые богатые города мира 2023» от Henley & Partners и New World Wealth, китайские и американские города оказались в лидерах рейтинга, единственный европейский город в топ-10 — Лондон.

В частности, в городе — лидере рейтинга Нью-Йорка (США) сейчас проживают 340 тысяч миллионеров.

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Возглавлявший список 10 лет назад Токио (Япония) занимает второе место с 290,3 тысячами миллионеров, а Сан-Франциско (США) — третье с 285 тысячами миллионеров.

Четвертое место занял Лондон (Великобритания) с 258 тысячами состоятельных резидентов, а пятое — Сингапур с 240,1 тысячами миллионеров.

Если первая пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, во второй пятерке произошли определенные ротации. Так, Лос-Анджелес (США) сохранил шестое место (205,4 тысячи миллионеров), а вот Чикаго и Хьюстон (оба в США) выпали из первой десятки. Зато в первую десятку вернулся Гонконг, заняв седьмое место (129,5 тысячи миллионеров). На восьмом и девятом местах, как и годом ранее, расположились китайские Пекин (128,2 тысячи богачей) и Шанхай (127,2 тысячи миллионеров).

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Замкнул десятку Сидней (Австралия), который стал новичком топ-10 (126,9 тысяч миллионеров). Как отмечают аналитики, в Сиднее, где расположены одни из самых дорогих пригородов мира, за последние 20 лет наблюдался особенно сильный приток состоятельных людей, и, по прогнозам, к 2040 году город войдет в пятерку самых богатых городов мира.

УНІАН По материалам:

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