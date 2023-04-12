За сколько лет можно заработать миллион (инфографика) — Finance.ua

За сколько лет можно заработать миллион (инфографика) Сегодня 11:00 — Личные финансы

За сколько лет можно заработать миллион (инфографика)

Люди часто не задумываются о том, сколько денег они заработали в течение десятков лет труда.

Аналитики Picodi.com посчитали , за сколько лет жители разных стран мира могут заработать миллион долларов, получая среднемесячную заработную плату.

Инфографика: Picodi.com

В рейтинг попали 102 страны. Если учитывать все полученные деньги, быстрее всего заработают миллион долларов жители Швейцарии — 14 лет и 3 месяца.

На втором месте — Сингапур с результатом 16 лет и 11 месяцев.

Чуть дольше должны поработать жители Люксембурга — 17 лет и 4 месяца. Замыкают пятерку лидеров США (19 лет и 10 месяцев) и Исландия (20 лет и 11 месяцев).

Украина занимает 86-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 215 лет и 10 месяцев.

Соседняя Польша занимает 40-е место (77 лет и 9 мес.), Венгрия на 47-й позиции (94 года и 4 мес.), а Румыния — на 52-й (109 лет и 7 мес.).

Более 500 лет нужно работать жителям Нигерии (519 лет и 1 мес.), Уганды (523 г. и 3 мес.), Египта (603 г. и 6 мес.) и Пакистана (621 г. и 3 мес.)

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