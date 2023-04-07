Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа

Казна и Политика
99
Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа
Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа, freepik.com
В Украине расширили проект работы и запускают новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявки можно подавать через портал «Дія» с 10 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн гривен. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса.
Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа
В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:
  • 250 тыс. гривен — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;
  • 500 тыс. гривен — для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании двух рабочих мест;
  • 1 млн гривен — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.
Гранты на 500 тыс. гривен и 1 млн гривен будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношение 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.
Грантовые средства предприниматель может использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренду помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.
Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал «Дія».
Напомним, в Верховной раде зарегистрирован проект закона об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.