Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа — Finance.ua

Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Как получить грант на миллион гривен: новая финансовая программа, freepik.com

В Украине расширили проект работы и запускают новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявки можно подавать через портал «Дія» с 10 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики

Согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн гривен. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса.

В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:

250 тыс. гривен — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;

— для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места; 500 тыс. гривен — для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании двух рабочих мест;

— для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании двух рабочих мест; 1 млн гривен — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. гривен и 1 млн гривен будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношение 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Грантовые средства предприниматель может использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренду помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал «Дія».

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован проект закона об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана.

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