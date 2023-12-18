Бизнес дал прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций своих компаний — Finance.ua

Бизнес дал прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций своих компаний
Представители бизнеса дали прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций своих компаний. 40% компаний-членов Американской торговой палаты считают, что российско-украинская война закончится в 2025 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ведение бизнеса в военной Украине: годовые итоги и прогнозы», проведенного Американской торговой палатой в Украине.
В опросе, проведенном в первой половине декабря 2023 года, приняли участие 108 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты. 76% респондентов — руководители компаний.
Когда закончится война
У респондентов спросили, когда, по их мнению, закончится война в Украине. 40% компаний считают, что война закончится в 2025 году, 24% - в 2024 году, 17% - через 5 лет.
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Остальные 19% ответов пришлись на варианты «затрудняюсь ответить», «зависит от поддержки союзников и действий Украины», 2026−2027 годы, «более чем через пять лет», «через 10 лет».
Финансовые результаты 2023
Несмотря на войну, 74% компаний удалось добиться запланированных финансовых результатов в 2023 году. 27% - достигли больше, чем планировали). 24% - не достигли запланированных финансовых результатов.
Прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций
Так, 46% компаний-членов палаты надеются на рост доходов, 41% считают, что доходы не изменятся, а 13% прогнозируют уменьшение.
В то же время 55% респондентов отмечают, что численность персонала в их компаниях останется неизменной, 33% указывают, что их компании увеличат количество работников, а 12% ожидают уменьшения количества работников.
54% представителей компаний-членов отметили, что их инвестиции останутся неизменными. 37% бизнеса прогнозируют увеличение инвестиций, тогда как 9% - уменьшение.
Шаги, которые должно сделать украинское правительство, чтобы помочь бизнесу
Среди топ-3 шагов: усиление национальной безопасности и обороны и разминирование территории Украины (24%), проведение реальной и эффективной судебной реформы (23%), обеспечение защиты цепей поставок путем разрешения ситуации с логистикой на границах и морскими перевозками (20%).
Среди других шагов — смягчение валютных ограничений в части репатриации дивидендов и/или выплаты процентов по внешним кредитам, обеспечение предсказуемости и стабильности налогового законодательства, а также четкая и прозрачная процедура бронирования, расширение страхового покрытия политических рисков.
По результатам опроса, кроме полномасштабной войны рф в Украине, наибольшими геополитическими рисками на 2024 год, которые могут повлиять на Украину и потенциально на бизнес, компании считают выборы в США (69%), глобальные вооруженные конфликты/войны (50%), нарушение цепей поставок (41%), экономическую безопасность (32%) и дефицит ресурсов (21%).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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