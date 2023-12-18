Бизнес дал прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций своих компаний — Finance.ua

Бизнес дал прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций своих компаний Сегодня 21:00 — Личные финансы

Бизнес дал прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций своих компаний

Представители бизнеса дали прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций своих компаний. 40% компаний-членов Американской торговой палаты считают, что российско-украинская война закончится в 2025 году.

В опросе, проведенном в первой половине декабря 2023 года, приняли участие 108 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты. 76% респондентов — руководители компаний.

Когда закончится война

У респондентов спросили, когда, по их мнению, закончится война в Украине. 40% компаний считают, что война закончится в 2025 году, 24% - в 2024 году, 17% - через 5 лет.

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Остальные 19% ответов пришлись на варианты «затрудняюсь ответить», «зависит от поддержки союзников и действий Украины», 2026−2027 годы, «более чем через пять лет», «через 10 лет».

Финансовые результаты 2023

Несмотря на войну, 74% компаний удалось добиться запланированных финансовых результатов в 2023 году. 27% - достигли больше, чем планировали). 24% - не достигли запланированных финансовых результатов.

Прогноз на 2024 год по доходам, количеству работников и объему инвестиций

Так, 46% компаний-членов палаты надеются на рост доходов, 41% считают, что доходы не изменятся, а 13% прогнозируют уменьшение.

В то же время 55% респондентов отмечают, что численность персонала в их компаниях останется неизменной, 33% указывают, что их компании увеличат количество работников, а 12% ожидают уменьшения количества работников.

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54% представителей компаний-членов отметили, что их инвестиции останутся неизменными. 37% бизнеса прогнозируют увеличение инвестиций, тогда как 9% - уменьшение.

Инфографика: chamber.ua

Шаги, которые должно сделать украинское правительство, чтобы помочь бизнесу

Среди топ-3 шагов: усиление национальной безопасности и обороны и разминирование территории Украины (24%), проведение реальной и эффективной судебной реформы (23%), обеспечение защиты цепей поставок путем разрешения ситуации с логистикой на границах и морскими перевозками (20%).

Среди других шагов — смягчение валютных ограничений в части репатриации дивидендов и/или выплаты процентов по внешним кредитам, обеспечение предсказуемости и стабильности налогового законодательства, а также четкая и прозрачная процедура бронирования, расширение страхового покрытия политических рисков.

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По результатам опроса, кроме полномасштабной войны рф в Украине, наибольшими геополитическими рисками на 2024 год, которые могут повлиять на Украину и потенциально на бизнес, компании считают выборы в США (69%), глобальные вооруженные конфликты/войны (50%), нарушение цепей поставок (41%), экономическую безопасность (32%) и дефицит ресурсов (21%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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