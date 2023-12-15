Бизнес жалуется на постоянные налоговые изменения и нехватку времени на адаптацию (исследование) — Finance.ua

Бизнес жалуется на постоянные налоговые изменения и нехватку времени на адаптацию (исследование) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Бизнес жалуется на постоянные налоговые изменения и нехватку времени на адаптацию (исследование)

52% экспертов оценили текущий налоговый режим в Украине как удовлетворительный, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% - что способствовал развитию их бизнеса.

2,85 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости (2,97 балла в 2022 году). Таковы результаты новой волны опроса «Налоговый индекс» в 2023 году , проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и EY в Украине. Интегральная оценка индекса снизилась дои продолжает находиться в отрицательной плоскости (2,97 балла в 2022 году).

В этом году самая низкая оценка среди факторов, влияющих на расчет индекса, получило качество налогового законодательства — 2,63 балла. В частности, 39% оценивают ее отрицательно, и 52% - удовлетворительно. По сравнению с прошлым годом, снизилось количество тех, кто считает налоговое законодательство качественным — с 26% до текущих 9%. Наибольшее негативное влияние на качество законодательства, по мнению респондентов, оказывают постоянные изменения, противоречия и неоднозначные положения и его сложность.

42% респондентов считают процедуру администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности обременительной. Этот фактор получил отметку 2,67 баллов. Равно как и в прошлом году, 41% оценивают эту процедуру удовлетворительно. Только 17% считают его легким (20% в 2022 году). Больше всего респонденты жалуются на количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним, а также их непонятность.

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Почти неизменной осталась оценка качества налогового обслуживания — 3,03 балла. Около половины респондентов, а именно 48% считают качество обслуживания удовлетворительным, 31% - удовлетворены обслуживанием и 21% - не удовлетворены. По отзывам 46% респондентов, им было легко связаться с налоговой службой и только 16% было сложно это сделать. У 17% опрошенных компаний вопросы были решены удовлетворительным образом, у 63% - частично.

Оценка фискального давления получила наилучшее значение — 3,07 балла. Впрочем, участники опроса сообщили об увеличении фискального давления по сравнению с прошлым годом. Количество респондентов, не почувствовавших никаких проявлений давления по отношению к своей компании, остается низким — лишь 7% отметили отсутствие давления (для сравнения — 4% в 2022 году и 36% в 2021 году). Четверть опрошенных сообщают об ощутимом фискальном давлении, 40% - об умеренном.

Среди проявлений фискального давления бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами — об этом сообщают 64% опрошенных. Существенно возросло количество жалоб на необоснованные информационные запросы (55%) и искусственную блокировку налоговых накладных (41%). В прошлом году таких было 27% и 23% соответственно.

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В числе опрошенных компаний 52% сообщают, что в 2023 году они сталкивались с проблемой блокирования НДС накладных, 21% - с несоблюдением сроков валютного контроля по ВЭД и применения пени. По 17% опрошенных сообщили о проблемах получения возмещения НДС и нарушениях со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО).

Отметим, исследование «Налоговый индекс» Европейской Бизнес Ассоциации проводится с 2011 года. Индекс состоит из четырех равнозначных компонент: качество налогового законодательства; обременительность/легкость администрирования налогов; фискальное давление; качество налогового обслуживания. В текущей волне опроса приняло участие 75 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний Ассоциации. Опрос проводился с 14 ноября по 1 декабря. Партнер опроса в 2023 году — EY в Украине.

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