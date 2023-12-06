Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок — Finance.ua

Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок Сегодня 10:47 — Личные финансы

Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на проведение налоговых проверок.

Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его словам, ожидается, что закон вступит в силу 7 декабря.

Что предполагает документ

Верховная Рада приняла этот закон еще 9 ноября, он должен вступить в силу с 1 декабря. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.

Согласно документу, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены предприятия в сфере производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые за 2021 год:

имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;

годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

В то же время не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

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