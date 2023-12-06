Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Личные финансы
47
Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок
Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на проведение налоговых проверок.
Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
По его словам, ожидается, что закон вступит в силу 7 декабря.

Что предполагает документ

Верховная Рада приняла этот закон еще 9 ноября, он должен вступить в силу с 1 декабря. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.
Согласно документу, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены предприятия в сфере производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые за 2021 год:
  • имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
  • имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;
  • годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.
В то же время не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.