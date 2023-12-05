Гетманцев рассказал детали грядущих налоговых изменений — Finance.ua

Гетманцев рассказал детали грядущих налоговых изменений
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев наметил несколько векторов будущих налоговых изменений.
Об этом он рассказал в интервью изданию delo.ua.
Глава профильного комитета Верховной Рады заявил, что широко анонсированная Офисом Президента так называемая реформа «10−10−10» вряд ли будет реализована.
В то же время Украина будет системно приводить свое налоговое законодательство в полное соответствие с законодательством Европейского Союза. Это касается всех основных налогов.
«Например, наверное, откажемся от блокирования налоговых накладных. Но введем европейские механизмы контроля, которые будут не менее жесткими и точно не позволят злоупотребление НДС. И так в отношении других налогов», — анонсировал Даниил Гетманцев.
По его словам, уже происходит перезагрузка Государственной налоговой службы.
«Посмотрите — сколько уважаемых, маститых налоговиков остались без работы и в дальнейшем будут уволены. Система очищается едва ли не каждый день. Я доволен тем, что происходит в налоговой», — заявил Гетманцев.
Также он заверил, что проект закона о перезагрузке Налоговой будет рассмотрен и принят в парламенте.
Справка Finance.ua:
- заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма ранее рассказал о перспективах проведения антикоррупционной налоговой реформы;
- президент Украины Владимир Зеленский поддерживает проведение налоговой реформы, в рамках которой снизятся ставки НДС, налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%, но уже после полномасштабной войны с россией;
- в 2024 году в Украине не планируется изменение налоговых ставок для малых и средних предпринимателей. Однако в подписанный президентом госбюджет-2024 заложено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От их размеров зависят как суммы налогов, уплачиваемые всеми ФЛП (физлица-предприниматели), так и лимиты разных групп «упрощенки».
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