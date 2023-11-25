В 2024 году в 130 странах появится глобальный минимальный налог для бизнеса — Finance.ua

В 2024 году в 130 странах появится глобальный минимальный налог для бизнеса Сегодня 16:43 — Казна и Политика

В 2024 году в 130 странах появится глобальный минимальный налог для бизнеса

В 2024 году в мире планируется ввести глобальный минимальный налог для крупных компаний.

Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

«В 2021 году более 130 стран заключили историческое соглашение в 2021 году, которое меняет подход к налогообложению крупных компаний. Главная там часть — глобальный минимальный налог», — сказано в сообщении.

Как он объясняет, согласно соглашению, ни одна крупная компания не должна платить налог по ставке ниже 15%, независимо от того, где она декларирует свои доходы.

«Эта идея преследует цель остановить „гонку ко дну“, где правительства снижают корпоративные налоговые ставки, чтобы привлечь инвестиции», — отмечает Железняк.

Внедрение должно состояться в 2024 году.

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«Такие законы, приближающие введение этого минимума, вступят в силу в 2024-м в Великобритании, ЕС, Японии и других местах. Страны начнут взимать дополнительные налоги с крупных компаний, использующих юридические лазейки для переноса доходов в места с более низкими ставками, например, в карибские налоговые гавани. Там есть проблема — большинство компаний, которых это касается, американские, а Конгресс США не хочет предоставлять иностранным правительствам больше прав на налогообложение своих фирм», — пишет нардеп, добавив, что если это останется без изменений до конца 2024 года, около 30 стран могут ввести новые тарифы, что может привести к реакции США.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко говорил , что идея президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство.

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Глава миссии МВФ Гевин Грей отмечала , что международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться. Поэтому Киев должен сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы — как налоговые, так и таможенные.

В Украине уровень налогообложения считается среднеевропейским. Таковы результаты сравнения ключевых ставок налогов, которые уплачивают украинцы и жители государств Европейского Союза.

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