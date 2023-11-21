Гетманцев рассказал о «налоговом аде» в Украине — Finance.ua
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Гетманцев рассказал о «налоговом аде» в Украине

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал о «налоговом аде» в Украине
Гетманцев рассказал о «налоговом аде» в Украине
Глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прояснил ситуацию вокруг попадания Украины в рейтинг Tax Hells Index 2023.
Свое видение ситуации он озвучил в интервью для Новости. Live.
На вопрос, каким образом Украина оказалась на четвертом месте (после Беларуси, Венесуэлы и Аргентины) антирейтинга Tax Hells Index 2023, и что это вообще за рейтинг, — Даниил Гетманцев ответил скептически.
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«Есть какая-то малоизвестная фирма. Кстати, она уже второй рейтинг выпускает. Эта компания занимается лоббизмом в налоговых вопросах. И для привлечения внимания потенциальных клиентов они выпускают такого рода рейтинги», — сказал Даниил Гетманцев.
По его словам, остается неизвестным, какая система оценки и взвешивания критериев применялась при формировании рейтинга.
«Если почитать, что о них пишут, то вы увидите, что размер налогов там далеко не на первом месте по значению. Более важные критерии для оценки страны — это верховенство права, работа правоохранительной системы», — говорит депутат.
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Откуда там взялась Украина среди латиноамериканских стран и почему именно такое количество стран попало в этот рейтинг — неизвестно.
«Если вы дадите мне фломастеры и ватман, мы сейчас сделаем с вами такой же рейтинг, такого же уровня доверия. Таких рейтингов мы с вами сможем нарисовать за вечер штук десять», — прокомментировал он.

Какая на самом деле налоговая система Украины

Даниил Гетманцев утверждает, что согласно оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, Национального банка, исследованиям Всемирного банка и Международного валютного фонда, налоговая система Украины хоть и не самая лучшая, но далеко не худшая в мире.
«Если вы хотите увидеть, какой будет налоговая система Украины через три-четыре-пять лет — посмотрите на Польшу, Словакию, Венгрию, возможно, Румынию или Болгарию или другую страну Восточной Европы — и вы увидите нашу налоговую систему. Не больше и не меньше. Мы полностью будем интегрированы в ЕС», — говорит Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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