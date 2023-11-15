Зачем нужен спецрежим налогообложения неофициально занятых лиц — разъяснение Гетманцева Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Зачем нужен спецрежим налогообложения неофициально занятых лиц — разъяснение Гетманцева, Фото: freepik.com

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о внедрении в Украине специального налогового режима для неофициально занятых лиц представляет собой не столько инициативу введения нового налога на доходы, сколько предлагает льготы для лиц, имеющих независимые профессии.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью для Новости. Live

О чем этот закон

В парламенте зарегистрирован законопроект № 10 166 , которым предлагается ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц.

По словам Гетманцева, в настоящее время в Украине существует проблема недостаточного учета доходов граждан. Именно поэтому законодатель предлагает решить эту проблему введением нового налогового режима.

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«О чем этот закон? Он не о новом налоге на какие-то доходы. Этот закон — о льготе для лиц, имеющих независимые профессии. Мы даем им возможность платить вместо 19,5% налога — 6%. На сегодняшний день они зарабатывают в „тени“. Мы же даем им опцию, которая позволит всего за 6% получать „белые“ доходы, показывать эти доходы где угодно, получать кредитование, быть человеком в правовом поле, а не вне его», — заверил Гетманцев.

Среди преимуществ предлагаемого режима он называет, в частности, максимальную автоматизацию и упрощение процесса налогообложения.

«Если ты подаешь заявку, то все, что поступает тебе на счет, или то, что ты берешь наличными с использованием своего телефона, автоматически облагается налогом в 6%. И все. Больше ничего. Не нужно подавать никаких отчетов. Не нужно как ФЛП, отменять регистрацию своего статуса. Это гораздо более простая модель, чем есть у ФЛП», — объясняет нардеп.

Как инициативу воспринимают партнеры Украины

По словам Гетманцева, идея введения спецрежима неоднозначно воспринимается Министерством финансов Украины и нашими международными партнерами. Они понимают, что это льгота, которой нет в Европе.

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«Подобных льгот нет в странах, которые считают себя цивилизованными. Я не убежден, что международные партнеры согласуют законопроект. И я считаю основным препятствием в этой реформе — мнение и позицию наших партнеров, которые вряд ли позволят нам сделать это в нынешнем виде и потребуют дополнительных изменений. Но это абсолютно позитивная история», — уверен депутат.

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