Минфин предупреждает: налог для неофициально занятых лиц будет частично дублировать единый налог для ФЛП — Finance.ua

Минфин предупреждает: налог для неофициально занятых лиц будет частично дублировать единый налог для ФЛП Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Минфин предупреждает: налог для неофициально занятых лиц будет частично дублировать единый налог для ФЛП

Министерство финансов Украины отмечает, что введение в Украине налогового спецрежима для неофициально занятых лиц может привести к дублированию видов деятельности, разрешенных на упрощенной системе налогообложения, плательщиков первой и второй группы, которые предоставляют бытовые услуги населению.

Об этом Министерство финансов сообщило в комментарии Новости. Live по оценке законодательной инициативы ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота.

По замыслу инициаторов такой спецрежим должен стать эффективной альтернативой упрощенному режиму налогообложения физлиц-предпринимателей единым налогом. Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под номером 10 166

Читайте также Железняк объяснил, почему важно обложить налогом услуги таксистов и курьеров

В Министерстве финансов отмечают, что оценить стоимостное влияние норм законопроекта на показатели бюджетов разных уровней невозможно, поскольку отсутствуют прогнозные данные по количеству физических лиц, которые перейдут на предложенный специальный режим налогообложения.

В ведомстве положительно оценивают инициативу законодателей по расширению сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО). В то же время, отмечают, эти изменения являются производными и зависят от применения физическими лицами специального режима налогообложения.

Читайте также Украина попала в пятерку стран с самой плохой налоговой системой в мире

«Обращаем внимание, что в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике от 19.06.2023, заключенного между Украиной и Международным валютным фондом, учитывая связанную с войной неопределенностью, Украина обязалась принять все необходимые меры для устранения дополнительного давления и рисков, связанных с бюджетом, а также воздерживаться от какой-либо налоговой политики и административных мер, которые могут негативно повлиять на базу налоговых поступлений в 2023 году и в дальнейшем», — отмечают в Министерстве финансов.

Иными словами, в рамках обязательств перед МВФ Минфин потенциально готов согласиться на законодательные инициативы, которые гарантированно увеличивают налоговые поступления в государственный бюджет. Но при этом не согласится на нововведения, несущие риски уменьшения таких поступлений.

Читайте также Украинские банки будут платить двойной налог на прибыль

Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц.

Как отмечают инициаторы введения нового налогового режима, существующая в Украине упрощенная система налогообложения удобна для тех физических лиц, которые ведут хозяйственную деятельность на постоянной основе и для которых такая деятельность является основной.

Однако существует проблема негибкости сроков перехода на единый налог и невозможность делать это эпизодически при необходимости. По этой причине получать дополнительные к основной работе заработки на нерегулярной (например сезонной) основе для физических лиц обременительно и не выгодно.

Кроме того, определенная часть граждан не готова регистрироваться из-за опасений, связанных с процессом регистрации и прекращения физического лица-предпринимателя, дополнительной отчетностью, возможными проверками и т. п.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплатые, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.