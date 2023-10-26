Железняк объяснил, почему важно обложить налогом услуги таксистов и курьеров — Finance.ua

Железняк объяснил, почему важно обложить налогом услуги таксистов и курьеров Вчера 11:45 — Казна и Политика

Железняк объяснил, почему важно обложить налогом услуги таксистов и курьеров

В Верховной Раде Украины внесли законопроект № 10 166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности, курьеров, таксистов, парикмахеров и т. д. Он предусматривает упрощение процедуры уплаты налогов и их снижение.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в комментарии УНН

По словам депутата, наработка проекта длилась около полутора лет. Во время чего обсуждались варианты, которые будут удобны для самозанятых лиц, потому что у них не всегда есть время заполнять за себя декларации, платить налоги. Из-за чего могут возникать большие проблемы и ситуации во взаимодействии с государством.

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В то же время государство сможет контролировать уплату налогов от таких лиц.

«Мы наконец-то нашли механизм через банки, они согласились. Когда условно курьер предоставляет свои услуги, или таксист, то платформа об этом сообщает в банк, где открыт счет, и автоматически государство списывает налог», — рассказал депутат.

Железняк пояснил, что законопроект № 10 166 создан для тех, кто работает на временной занятости и предоставляет свои услуги в первую очередь через онлайн-платформы для того, чтобы им было удобнее платить налоги, дешевле и понятнее.

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Кроме того, законопроект никак не меняет ситуацию, в которой человек не платит налоги. Он не усиливает ответственность, но и не уменьшает ее.

«Сейчас налоги есть, и они больше для таких лиц, а мы их делаем меньше и удобнее, вот и вся разница. Главная идея этого законопроекта очень проста: вы как курьер предоставляете курьерские услуги, а платформа за вас предоставляет всю отчетность в банк и банк автоматически платит за вас налоги», — добавил он.

Справка Finance.ua:

в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10 166 о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от ведения отдельных видов деятельности;

речь идет об условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров — всего 20 видов деятельности);

инициаторы документа предлагают установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6%.



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