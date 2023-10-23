«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок — Finance.ua

«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок Сьогодні 10:35

«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок

Інвестиції - це ключ до фінансової стабільності та забезпеченого майбутнього. Саме вони відкривають двері до нових можливостей. Вже 18 листопада на конференції «Жити на Відсотки» ми збираємо в одному залі найкращих серед професіоналів інвестиційного бізнесу, щоб ви могли отримати свіжі ідеї для збереження та примноження грошей.

Цього разу у нашому фокусі - найбільш популярні серед українців напрямки інвестування: нерухомість та фондовий ринок!

Разом з експертами ми розберемо до молекул конкретні інструменти інвестування та поговоримо на такі теми:

Економічний прогноз: як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2023−2024 році?

Земля як найкращий депозит. Як сформувати інвестиційний портфель з сільськогосподарською землею?

Інвестиції в житлову нерухомість.

Гайд по світовим облігаціям.

Принципи побудови інвестиційного портфеля фондового ринку: огляд популярних інвест портфелів.

ETF: Сучасний інструмент для глобального інвестора.

Чи можна жити на дивіденди від фондового ринку?

Опціон - базовий інструмент хеджування ризиків.

🎤 Виступи спікерів доповнять дві панельні дискусії, де інвестори розкажуть про вклади в нерухомість у 2023 (ціни, попит, можливості, Україна чи закордон), а також підіб'ють підсумки — куди ж варто інвестувати у 2024 році.

Де: Київ, Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандери, 23.

Коли: 18 листопада 2023 10:00—18:00

Формат: Online/Offline

На конференції ми розкриємо всі секрети успішного інвестування та наведемо конкретні приклади того, як інші люди вже заробили на своїх інвестиціях. 🤑

Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть, як використати можливості початківцям, не переплачуючи за «досвід»!

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