«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок

79
«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок
«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок
Інвестиції - це ключ до фінансової стабільності та забезпеченого майбутнього. Саме вони відкривають двері до нових можливостей. Вже 18 листопада на конференції «Жити на Відсотки» ми збираємо в одному залі найкращих серед професіоналів інвестиційного бізнесу, щоб ви могли отримати свіжі ідеї для збереження та примноження грошей.
Цього разу у нашому фокусі - найбільш популярні серед українців напрямки інвестування: нерухомість та фондовий ринок!
Разом з експертами ми розберемо до молекул конкретні інструменти інвестування та поговоримо на такі теми:
  • Економічний прогноз: як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2023−2024 році?
  • Земля як найкращий депозит. Як сформувати інвестиційний портфель з сільськогосподарською землею?
  • Інвестиції в житлову нерухомість.
  • Гайд по світовим облігаціям.
  • Принципи побудови інвестиційного портфеля фондового ринку: огляд популярних інвест портфелів.
  • ETF: Сучасний інструмент для глобального інвестора.
  • Чи можна жити на дивіденди від фондового ринку?
  • Опціон - базовий інструмент хеджування ризиків.
🎤 Виступи спікерів доповнять дві панельні дискусії, де інвестори розкажуть про вклади в нерухомість у 2023 (ціни, попит, можливості, Україна чи закордон), а також підіб'ють підсумки — куди ж варто інвестувати у 2024 році.
Де: Київ, Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандери, 23.
Коли: 18 листопада 2023 10:00—18:00
Формат: Online/Offline
На конференції ми розкриємо всі секрети успішного інвестування та наведемо конкретні приклади того, як інші люди вже заробили на своїх інвестиціях. 🤑
Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть, як використати можливості початківцям, не переплачуючи за «досвід»!

⚡️ Програма та реєстрація

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.