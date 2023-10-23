До неофіційно зайнятих осіб пропонують застосовувати спецрежим оподаткування: деталі законопроєкту — Finance.ua

До неофіційно зайнятих осіб пропонують застосовувати спецрежим оподаткування: деталі законопроєкту Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

До неофіційно зайнятих осіб пропонують застосовувати спецрежим оподаткування: деталі законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10 166 щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«У пʼятницю я і 17-ть колег зареєстрували законопроект 10 166 щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності», — пише нардеп.

Читайте також У Мінфіні розповіли, чи планують збільшувати податки

Ідеться про спрощені умови для легалізації понад 500 тисяч самозайнятих осіб (кур'єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів — всього 20 видів діяльності) та визначення юридичної площини для діяльності онлайн-платформ (гармонізацію законодавства з ЄС — приведення податкового законодавства України у відповідність до вимог Директиви про адміністративне співробітництво (DAC7) щодо автоматичного обміну інформацією операторів цифрових платформ).

Що пропонують депутати

Створити прозоре й зрозуміле регулювання діяльності онлайн-платформ. «Адже в одних тільки Uber, Bolt, Uklon, Glovo — понад 300 тис. самозайнятих водіїв та кур'єрів! (Цих платформ більше — Kabanchik тощо, їхня кількість зростає)», — пояснює Железняк.

Завдяки платформам, які надаватимуть податковій дані про доходи таких самозайнятих осіб, буде вирішено одну з найболючіших проблем — облік готівкових надходжень. Це детінізація економіки та суттєвий крок вперед у діджиталізації податків.

Переваги для держави

Додаткові надходження в бюджет, створення можливості просто сплачувати податки для понад 500 тисяч самозайнятих і зрозумілі умови діяльності «операторів цифрових платформ».

Переваги для громадян

Спрощення та автоматизація обліку, низький податок — 6% (для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність).

«Звичайно, це по бажанню. Хто захоче — залишається на звичній для себе системі, яка діє зараз», — додав депутат.

Деталі законопроєкту

Під новий податок потраплятимуть люди, які отримують додаткові до основної роботи заробітки на нерегулярній (наприклад, сезонній) основі або громадяни, які не готові реєструватися як ФОП через побоювання щодо процесу реєстрації та припинення фізичної особи підприємця, додаткової звітності, можливих перевірок тощо.

«За даними дослідження Київської школи економіки, близько 300 тисяч водіїв, які займаються перевезеннями легковими автомобілями на замовлення, співпрацюють з адміністраторами онлайн-сервісів („цифровими платформами“). З них 4% вже є фізичними особами-підприємцями, а від 63% до 100% із постійно зайнятих — будуть, ймовірно, готовими здійснювати свою діяльність офіційно, але без оформлення статусу фізичної особи-підприємця та з оподаткуванням своїх доходів за ставкою в межах 5−6% від надходжень», — йдеться в роз’ясненні.

Читайте також Рада проголосувала в першому читанні за повернення податкових перевірок: кого планують перевіряти

Законопроєкт передбачає можливість працювати без звітності, а податкове зобов’язання з рахунку людини буде автоматично списуватися банком.

Скористатися таким режимом зможуть фізичні особи, які не є самозайнятими і відповідають низці критеріїв (зокрема, щодо відсутності працівників, видів діяльності тощо).

Ініціатори пропонують встановити, що доходи, отримані фізичною особою в рамках спеціального режиму, оподатковуються за ставкою 6%, якщо сума отриманого доходу протягом року не перевищує 153 розмірів мінімальної заробітної плати (зараз це менше ніж 1 млн грн станом на 2023 рік). У разі перевищення такої суми — застосовується ставка 18% до суми перевищення.

Працювати такі особи мають виключно через реєстратори розрахункових операцій.

Раді анонсувати унікальну подію! Конференція ROMI про КРЯактивний маркетинг, digital, affiliate і трафік! Якщо тобі цікаві інсайди діджитал-маркетингу, кейси партнерського маркетингу та доповіді найкращих спікерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.