Украинские банки будут платить двойной налог на прибыль — Finance.ua
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Украинские банки будут платить двойной налог на прибыль

Казна и Политика
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Украинские банки будут платить двойной налог на прибыль
Украинские банки будут платить двойной налог на прибыль
Верховная Рада одобрила за основу проект закона об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18% до 36%. Двойной налог будут платить в 2024—2025 годах.
Об этом сообщает член финансового комитета Ярослав Железня в Telegram.
По его данным, проект 9656-д в первом чтении поддержали 247 депутатов.
В проекте госбюджета на 2024 год уже учли 9,9 млрд. гривен от увеличения ставки налога.
«Законопроектом предусмотрено увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18 до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024−2025 года», — написал Железняк.
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Инициатива по налогу на прибыль банков

В августе глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев внес законопроект, которым предлагалось обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Гетманцев сообщил, что чистые процентные доходы банков за первое полугодие 2023 г. выросли на 75% до 93,6 млрд гривен.
Как отметил депутат, «подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета».
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По материалам:
РБК-Україна
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