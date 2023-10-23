К неофициально занятым лицам предлагают применять спецрежим налогообложения: детали законопроекта — Finance.ua

К неофициально занятым лицам предлагают применять спецрежим налогообложения: детали законопроекта
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10 166 о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«В пятницу я и 17 коллег зарегистрировали законопроект 10 166 о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности», — пишет нардеп.
Речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров — всего 20 видов деятельности) и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ (гармонизацию законодательства с ЕС — приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ).
Что предлагают депутаты
Создать прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ. «Ведь в одних только Uber, Bolt, Uklon, Glovo — более 300 тыс. самозанятых водителей и курьеров! (этих платформ больше — Kabanchik
и т. д., их количество растет)», — объясняет Железняк.
Благодаря платформам, которые будут предоставлять налоговой данные о доходах таких самозанятых лиц, будет решена одна из самых болезненных проблем — учет наличных поступлений. Это детенизация экономики и существенный шаг вперед в диджитализации налогов.
Преимущества для государства
Дополнительные поступления в бюджет, создание возможности просто платить налоги для более 500 тысяч самозанятых и понятных условий деятельности «операторов цифровых платформ».
Преимущества для граждан
Упрощение и автоматизация учета, низкий налог — 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, подавать отчетность).
«Конечно, это по желанию. Кто захочет — остается на привычной для себя системе, которая действует сейчас», — добавил депутат.
Детали законопроекта
Под новый налог будут подпадать люди, получающие дополнительные к основной работе заработки на нерегулярной (например, сезонной) основе или граждане, которые не готовы регистрироваться как ФЛП из-за опасений относительно процесса регистрации и прекращения физического лица предпринимателя, дополнительной отчетности, возможных проверок
и т. п.
«По данным исследования Киевской школы экономики, около 300 тысяч водителей, занимающихся перевозками легковыми автомобилями на заказ, сотрудничают с администраторами онлайн-сервисов (цифровыми платформами). Из них 4% уже являются физическими лицами-предпринимателями, а от 63% до 100% из постоянно занятых будут, вероятно, готовы осуществлять свою деятельность официально, но без оформления статуса физического лица-предпринимателя и с налогообложением своих доходов по ставке в пределах 5 -6% поступлений», — говорится в разъяснении.
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Законопроект предусматривает возможность работы без отчетности, а налоговое обязательство со счета человека будет автоматически списываться банком.
Воспользоваться таким режимом смогут физические лица, которые не являются самозанятыми и соответствуют ряду критериев (в частности, относительно отсутствия работников, видов деятельности
и т. п.).
Инициаторы предлагают установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6%, если сумма полученного дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы (сейчас это менее 1 млн грн по состоянию на 2023 год). В случае превышения такой суммы применяется ставка 18% к сумме превышения.
Работать такие лица должны исключительно через регистраторы расчетных операций.
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