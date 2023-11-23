В Раде оценили вероятность принятия налога для таксистов и курьеров — Finance.ua

В Раде оценили вероятность принятия налога для таксистов и курьеров Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Законопроект о введении 6% налога на доходы неофициально работающих украинцев имеет очень мало шансов быть принятым в Верховной Раде.

Об этом глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сказала в интервью РБК-Украина.

«Это уже называют „Стричь курьеров Глово“… Нет, я думаю, что у этого законопроекта минимальные шансы на принятие», — сказала она, отвечая на вопрос об этом проекте.

В октябре в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 10 166 о специальном режиме налогообложения доходов, полученных физическими лицами от ведения отдельных видов деятельности. Его авторы — председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев («Слуга народа»), его заместитель Ярослав Железняк («Голос») и другие депутаты.

Авторы проекта отмечают, что по данным Госстата, в 2021 году примерно 3,06 млн физических лиц (19,5% от общего количества рабочей силы) определяли себя как неофициально занятых, то есть таких лиц, которые работают не на условиях официального трудоустройства и не являются зарегистрированными физическими лицами-предпринимателями.

Законопроектом предлагается установить, что доходы в рамках специального режима облагаются налогом по ставке 6%, если сумма дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы (сейчас около 1 млн гривен), а в случае превышения такой суммы — применяется ставка 18% к сумме превышения.

Авторы проекта сообщают, что в Украине работает 300 тысяч водителей, занимающихся перевозками легковыми автомобилями на заказ.

«Из них 4% уже являются физическими лицами-предпринимателями, а от 63% до 100% из постоянно занятых — будут, вероятно, готовы вести свою деятельность официально, но без оформления статуса физического лица-предпринимателя и с налогообложением своих доходов по ставке в пределах 5−6% поступлений. В целом фискальный эффект оценивается в 1 939 млн гривен», — считают депутаты.

Что касается других категорий неофициально занятых, то, по данным авторов проекта, потенциальный фискальный эффект составляет:

1) в сфере онлайн-доставки, где привлечены курьеры (около 15−20 тысяч курьеров) — более 200 млн гривен в год дополнительных поступлений бюджета;

2) в сфере онлайн-сервисов заказа услуг (около 400 тысяч неофициально занятых) — около 3 млрд гривен.

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