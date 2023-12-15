Какие кредиты брал бизнес в ноябре: в гривне или валютные (опрос) — Finance.ua

Какие кредиты брал бизнес в ноябре: в гривне или валютные (опрос) Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в ноябре вырос на 1,6% до 992,231 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка

С начала текущего года объем кредитов в экономике сократился на 1,2% с 1007,648 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 1,4% до 515,886 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 1,4% до 235,314 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период вырос на 2,8% до 225,864 млрд гривен.

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Процентные ставки в ноябре по гривневым кредитам для бизнеса сократились на 1,2 п.п. до 17,7%, для населения — на 1,4 п.п. до 33,4%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 7%.

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Напомним, за последние 5 месяцев Национальный банк наблюдает возобновление темпов роста кредитования во всех сегментах — розничный, ипотечный и даже корпоративный.

Правление Национального банка приняло решение с 15 декабря снизить учетную ставку с 16% до 15%. Это решение согласовывается с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений, заявили в НБУ. Идентические ожидания НБУ сформировал еще в октябре, когда его базовый прогноз предполагал уменьшение учетной ставки до 15% в декабре и ее удержание на этом уровне в течение 2024 года.

Справка Finance.ua:

За 2022 год объем кредитов в экономике сократился на 3,5% с 1044,049 млрд гривен.

В 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.

В 2020 году объем кредитов в экономике сократился на 2,3% с 971,871 млрд гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Українські Новини По материалам:

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