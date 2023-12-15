В Нацбанке фиксируют возобновление темпов кредитования во всех сегментах — Finance.ua

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В Нацбанке фиксируют возобновление темпов кредитования во всех сегментах

Кредит&Депозит
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В Нацбанке фиксируют возобновление темпов кредитования во всех сегментах
В Нацбанке фиксируют возобновление темпов кредитования во всех сегментах
За последние 5 месяцев Национальный банк наблюдает возобновление темпов роста кредитования во всех сегментах — розничный, ипотечный и даже корпоративный.
Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
По его словам, одним из своих приоритетов на следующий год Нацбанк для себя определил — возобновление кредитования. Банковская система прошла первые два этапа оценки устойчивости, и регулятор видит, что никаких неожиданных новостей для НБУ в оценке устойчивости банков нет. Критической ситуации пока не усматривается, а там, где будет потребность в докапитализации, Нацбанк проведет необходимое взаимодействие с акционерами и решение будет найдено.

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«Мы уже видим в течение последних 5 месяцев возобновление темпов роста кредитования по всем сегментам: розничный, ипотечный и даже корпоративный сегмент. Радует также и то, что растут темпы кредитования не только в рамках государственных программ, а растут кредитные аппетиты, растет кредитный спрос, который покрывается банками за пределами государственной кредитной поддержки», — сказал Пышный.
Он отметил, что опрос кредитных менеджеров банков свидетельствует о том, что они надеются на рост кредитных портфелей в этом и в следующем году как минимум на 10%.

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Пышный также напомнил, что в меморандуме с МВФ вопросы разработки Стратегии возобновления кредитования как комплексного документа являются одним из наших обязательств, на котором регулятор планирует сконцентрировать свое внимание уже в ближайшее время.
«В Национальном банке эта работа продолжается, сейчас мы подготовили понимание и видение, которое можем обсуждать вместе с коллегами. Мы видим целесообразное широкое обсуждение Стратегии возобновления кредитования, как комплексного документа, с привлечением и участников рынка», — подчеркнул глава НБУ.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Укрінформ
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