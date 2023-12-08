В каких сферах закрывается больше всего бизнесов в Украине (инфографика) — Finance.ua

В каких сферах закрывается больше всего бизнесов в Украине (инфографика) Сегодня 11:04 — Личные финансы

В каких сферах закрывается больше всего бизнесов в Украине (инфографика)

6482 компании начали процесс закрытия за период с марта 2022 года до ноября 2023 года. В этом году в среднем в месяц прекращает работу 479 бизнесов. Это почти в три раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года: тогда в месяц закрывалось 1290 компаний.

Лишь 17% из закрывшихся бизнесов попали в процедуру банкротства, остальные самостоятельно решили прекратить свою деятельность. Для сравнения, в 2021 году доля компаний, оказавшихся в банкротстве, составляла 5,1%.

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Больше всего закрывается бизнесов в Киеве: 893 дела. На втором месте антитопа — Львовщина, где закрылось 526 компаний, а на третьем — Днепропетровщина: 479 бизнесов.

Чаще всего закрываются общественные организации — 1068 компаний. На втором месте предприятия оптовой торговли — 826 компаний, а замыкают антитоп компании в сфере сельского хозяйства — 492 дела.

Самое громкое банкротство года — это процесс закрытия украинской авиакомпании «МАУ», связанной с Игорем Коломойским. Однако это не самый крупный бизнес, который прекратил работу с начала полномасштабной. В топ-3 компаний в процессе закрытия по обороту попали Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь и одна из компаний сети WOG.

Справка Finance.ua:

зато в Украине за два месяца осени было зарегистрировано на 45% больше новых физлиц-предпринимателей, чем за аналогичный период 2022 года. Половина регистраций ФЛП пришлась именно на магазины и торговлю через интернет;



чем за аналогичный период 2022 года. Половина регистраций ФЛП пришлась именно на магазины и торговлю через интернет; Кабинет Министров принял решение, которое позволит экспериментальному проекту «э-Предприниматель» действовать на постоянной основе. Речь идет о возможности в несколько кликов на портале «Дія» получить целый пакет услуг.

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