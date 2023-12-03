Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года — Finance.ua

Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года Сегодня 19:10 — Фондовый рынок

Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года

Половина украинских компаний (51,2%) указывают на финансовые показатели за десять месяцев текущего года ниже ожидаемых.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Advanter Group в период с 8 по 22 ноября, передает Forbes. Всего опрошено 562 собственника и CEO бизнеса. Бизнес отмечает, что больше всего мешает восстановлению непрогнозируемость развития ситуации в Украине.

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Индекс активности бизнеса (Ukrainian Business Index) по состоянию на август этого года составляет 36,3 (из 100 возможных). Индекс упал по сравнению с июнем (38,2), но он остается выше локального минимума сентября 2022 года (33,9).

По результатам первого полугодия 9,6% предприятий полностью или почти полностью приостановили работу. В августе этот показатель составил 12,8%.

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Согласно исследованию, 13,8% предприятий отметили рост объемов работ по сравнению с планом, 25,5% предприятий действуют в пределах запланированных показателей на год. В то же время 51,2% закончили десять месяцев с финансовыми показателями ниже ожидаемых.

Средневзвешенный ожидаемый показатель оборотов бизнеса в 2023 против 2022 показал рост до +6,3%.

Согласно опросу, больше всего мешает бизнесу в восстановлении непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке (53,6%), отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов (51,7%). Также значимыми факторами являются непредсказуемость действий государства (42,3%) и отсутствие достаточного количества квалифицированных работников (32,4%).

Среди наиболее приоритетных задач власти предприниматели считают уничтожение коррупции, улучшение доступа к кредитным ресурсам, проведение судебной и налоговой реформ.

Справка Finance.ua:

в августовском исследовании Advanter Group украинский малый и средний бизнес указывал на незначительное улучшение условий для ведения бизнеса, в частности, МПБ ожидал роста оборотов. Однако предприниматели не видели перспектив улучшения экономической ситуации и деловой среды в ближайшие месяцы.

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