Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года — Finance.ua
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Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года

Фондовый рынок
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Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года
Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года
Половина украинских компаний (51,2%) указывают на финансовые показатели за десять месяцев текущего года ниже ожидаемых.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное Advanter Group в период с 8 по 22 ноября, передает Forbes. Всего опрошено 562 собственника и CEO бизнеса. Бизнес отмечает, что больше всего мешает восстановлению непрогнозируемость развития ситуации в Украине.
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Индекс активности бизнеса (Ukrainian Business Index) по состоянию на август этого года составляет 36,3 (из 100 возможных). Индекс упал по сравнению с июнем (38,2), но он остается выше локального минимума сентября 2022 года (33,9).
Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года
По результатам первого полугодия 9,6% предприятий полностью или почти полностью приостановили работу. В августе этот показатель составил 12,8%.
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Согласно исследованию, 13,8% предприятий отметили рост объемов работ по сравнению с планом, 25,5% предприятий действуют в пределах запланированных показателей на год. В то же время 51,2% закончили десять месяцев с финансовыми показателями ниже ожидаемых.
Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года
Средневзвешенный ожидаемый показатель оборотов бизнеса в 2023 против 2022 показал рост до +6,3%.
Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года
Согласно опросу, больше всего мешает бизнесу в восстановлении непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке (53,6%), отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов (51,7%). Также значимыми факторами являются непредсказуемость действий государства (42,3%) и отсутствие достаточного количества квалифицированных работников (32,4%).
Как чувствует себя бизнес во время войны. Результаты исследования за десять месяцев текущего года
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Среди наиболее приоритетных задач власти предприниматели считают уничтожение коррупции, улучшение доступа к кредитным ресурсам, проведение судебной и налоговой реформ.

Справка Finance.ua:

  • в августовском исследовании Advanter Group украинский малый и средний бизнес указывал на незначительное улучшение условий для ведения бизнеса, в частности, МПБ ожидал роста оборотов. Однако предприниматели не видели перспектив улучшения экономической ситуации и деловой среды в ближайшие месяцы.
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По материалам:
Forbes.ua
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