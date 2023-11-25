Какой ущерб причиняют бизнесу и экономике воздушные тревоги — Finance.ua

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Какой ущерб причиняют бизнесу и экономике воздушные тревоги

Фондовый рынок
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Какой ущерб причиняют бизнесу и экономике воздушные тревоги
Какой ущерб причиняют бизнесу и экономике воздушные тревоги
Если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, ущерб за одни сутки тревоги будет условно составлять 9 млрд грн.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, еще год назад в Украине ущерб от воздушных тревог составлял 7 млрд грн в день.
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«Если считать убытки в привязке к ВВП — они постоянно увеличиваются. Но здесь нужно учитывать номинально растущий ВВП, который по оценкам НБУ, в этом году составит 6,63 трлн грн. Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, ущерб за чистые сутки тревоги условно составит 9 млрд грн», — отметил Гетманцев.
Он уточнил, что такой подход к расчетам приблизительный и может меняться по регионам. На приблизительность расчетов влияет и то, что значительная часть тревог приходится на ночное время.
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Однако, как подчеркнул Гетманцев, оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости все же можно.

Какой удар для бюджета?

«Все налоги по сводному бюджету (вместе с ЕСВ) занимают около трети ВВП (в 2022 году — 34% ВВП). Поэтому, если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют — 3 млрд грн в сутки вынужденного простоя» , — подчеркнул Гетманцев.
Он отметил, что если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в 2 дня в месяц, потери сводного бюджета и пенсионного фонда могут достигать 6 млрд грн в месяц.
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Гетманцев заметил, что это значительная сумма и для ее понимания привел плановые цифры финансирования:
  • дошкольное образование — это 4,4 млрд грн/месяц;
  • среднее образование — 13 млрд грн/месяц;
  • программы медицинских гарантий — 14 млрд грн/месяц.
Однако, по мнению Гетманцева, неправильно сводить вопросы тревог только к негативному экономическому эффекту.
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«Тревоги — это вопросы безопасности и человеческих жизней, а уже потом — убытков. Украинцы на втором году войны научились сами для себя классифицировать опасность, выставляя условные маркеры. Но очевидно, что риски реальны и „тренировочный“ полет МиГ-31К может закончиться пуском ракет», — подчеркнул Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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