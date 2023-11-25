Какой ущерб причиняют бизнесу и экономике воздушные тревоги — Finance.ua

Какой ущерб причиняют бизнесу и экономике воздушные тревоги Сегодня 17:46 — Фондовый рынок

Какой ущерб причиняют бизнесу и экономике воздушные тревоги

Если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, ущерб за одни сутки тревоги будет условно составлять 9 млрд грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, еще год назад в Украине ущерб от воздушных тревог составлял 7 млрд грн в день.

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«Если считать убытки в привязке к ВВП — они постоянно увеличиваются. Но здесь нужно учитывать номинально растущий ВВП, который по оценкам НБУ, в этом году составит 6,63 трлн грн. Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, ущерб за чистые сутки тревоги условно составит 9 млрд грн», — отметил Гетманцев.

Он уточнил, что такой подход к расчетам приблизительный и может меняться по регионам. На приблизительность расчетов влияет и то, что значительная часть тревог приходится на ночное время.

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Однако, как подчеркнул Гетманцев, оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости все же можно.

Какой удар для бюджета?

«Все налоги по сводному бюджету (вместе с ЕСВ) занимают около трети ВВП (в 2022 году — 34% ВВП). Поэтому, если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют — 3 млрд грн в сутки вынужденного простоя» , — подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в 2 дня в месяц, потери сводного бюджета и пенсионного фонда могут достигать 6 млрд грн в месяц.

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Гетманцев заметил, что это значительная сумма и для ее понимания привел плановые цифры финансирования:

дошкольное образование — это 4,4 млрд грн/месяц;

среднее образование — 13 млрд грн/месяц;

программы медицинских гарантий — 14 млрд грн/месяц.

Однако, по мнению Гетманцева, неправильно сводить вопросы тревог только к негативному экономическому эффекту.

«Тревоги — это вопросы безопасности и человеческих жизней, а уже потом — убытков. Украинцы на втором году войны научились сами для себя классифицировать опасность, выставляя условные маркеры. Но очевидно, что риски реальны и „тренировочный“ полет МиГ-31К может закончиться пуском ракет», — подчеркнул Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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