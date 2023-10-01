Отсутствие на работе во время воздушной тревоги: уважительная причина или прогул — Finance.ua

Отсутствие на работе во время воздушной тревоги: уважительная причина или прогул Сегодня 20:12 — Мир

Отсутствие на работе во время воздушной тревоги: уважительная причина или прогул

Нахождение в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой и временем, необходимым на дорогу (офис-укрытие-офис).

Об этом сообщает «Юридический телеграм».

При частых тревогах работник может отсутствовать на работе более 3 часов в день, и кажется, что работодатель, в свою очередь, может уволить работника за прогул, ведь прогул — это отсутствие на работе в течение 3 часов.

Во время воздушной тревоги работник может быть:

в помещении офиса (если так решил работник);

в укрытии или убежище, созданном работодателем;

в специально определенном укрытии, перечень которых находится на официальных сайтах городских или поселковых советов и т. д.

Работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время воздушной тревоги (в офисе или пройти в ближайшее укрытие).

К примеру:

Работник в течение одного дня отходил несколько раз с рабочего места в укрытие, время его отсутствия совпадает с объявленными тревогами. Это вынужденный прогул по уважительным причинам.

Работник отсутствует на работе 2 дня, а затем заявляет, что сидел в укрытии дома, а воздушные тревоги были дважды по 1,5 часа. Это прогул, поскольку работник должен находиться в укрытии только во время воздушных тревог, а в остальное время работать.

Пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на работе, если:

время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой + время на дорогу (офис-укрытие-офис). Это можно подтвердить информацией из программ или приложений, официальных ответов военных администраций или советов;

на предприятии отсутствует специальное укрытие, где может работать работник.

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